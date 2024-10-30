محمود الزنفلي يشارك مع حرس الحدود أمام سموحة رغم قرار إيقافه، ما السبب؟

كشف مصدر خاص داخل نادي غزل المحلة عن سبب مشاركة محمود الزنفلي رفقة فريق حرس الحدود أمام سموحة في انطلاق الدوري الممتاز للموسم الجديد رغم إعلان النادي تلقيه خطابا بإيقاف اللاعب.

وكان نادي غزل المحلة أعلن في وقت سابق تلقيه خطابا رسميا من اتحاد الكرة المصري بإيقاف محمود الزنفلي لمدة 4 أشهر على أثر الشكوى المقدمة من الفريق المحلاوي ضد اللاعب لتوقيعه لفريق حرس الحدود بالرغم من توقيعه لزعيم الفلاحين.

وقال المصدر إن غزل المحلة سحب شكواه ضد الزنفلي وذلك بعد انتهاء الأزمة بين زعيم الفلاحين واللاعب بصورة ودية ما يعطيه الحق في المشاركة مع حرس الحدود بشكل طبيعي.

غزل المحلة يتلقى خطابا من اتحاد الكرة بإيقاف الزنفلي 4 أشهر

وأعلن نادي غزل المحلة اليوم تلقيه خطابا رسميا من اتحاد الكرة المصري بإيقاف محمود الزنفلي لمدة 4 أشهر على أثر أزمة اللاعب مع زعيم الفلاحين.

وأضاف أن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم تقدم بشكوى ضد اللاعب بعد توقيعه لناديين في آن واحد.

وكانت الأزمة بين اللاعب وغزل المحلة نشأت بعدما أعلن فريق المحلة تعاقده مع محمود الزنفلي عبر منصاته الرسميه قادما من فريق الداخلية، قبل ان يوقع اللاعب إلى فريق حرس الحدود بالرغم من توقيعه لزعيم الفلاحين.