ننشر أسماء مصابي الحادث الدولى فى الإسكندرية

شهدت الطريق الدولى حادث تصادم أتوبيس نقل عام بعمود إنارة بالطريق الساحلي الدولي غرب الإسكندرية، مما تسبب في اصابه 39 شخصا من مستقلي الركاب.

حصلت فيتو على أسماء مصابي حادث التصادم والتى نقلهم إلى المستشفيات القريبة من الحادث.



وشملت الاسماء كل من نوال أشرف حلمى، 34 سنة، وزين العابدين احمد بدوي، 59 سنة، من طنطا، ومرقص سمير بشارة، 65 سنة، سيدي جابر، بمستشفي جمال حمادة، وعلي ابو زيد علي، 60 سنة، مقيم بكرموز، وحسن رمضان انور عبد الوهاب، 42 سنة، مقيم بابو يوسف، و محسن غانم متوالي، 25 سنة، ونعمة اسماعيل احمد 74 سنة، واحمد محمد محمود، 28 سنة، ونورهان رميح شوقي، 22 سنة، وعبد الواحد يوسف عطية، 32 سنة، وانجي بباوي نبيل 22 سنة، ورمضان مرجان سيف النصر 60 سنة، ، ولبني عبد الروف حسين، 60 سنة، و شهد البرنس علي 20 سنة وعصام سليمان ابو الليل، 60 سنة، ومحمد احمد علي، 80 سنة، وعبد الله محمد ابراهيم، 22 سنة، واحمد محمد طنطاوي، 23 سنة، محل ومحمد بكر يوسف، 31 سنة، عبد الله السيد محروس، 23 سنة، محروس فكري ابراهيم،ولاء احمد محمود، 47 سنة، زياد محمد ابراهيم، 23 سنة وشهد يحيي زكريا، 17 سنة وجابر عبد الحليم معوض، 45 سنة، احمد سمير محمود، 38 سنة، و عصام الدين المشرف محجوب، 39 سنة، السودان، مستشفى جمال حمادة، وهناء حسين اباهيم 34 سنة

هشام فؤاد عبد العال 30 سنة، وهاجر علاء الدين جلال، 18 سنة وعلاء ابراهيم احمد، 34 سنة وهاجر عاشور محمود 24 سنة، ومحمد على محروس 38 سنة، ورضوان عبيد محمد 23 سنة،وعبير ابراهيم محمود 23،ومريم عبد العزيز محمد،ومريم ادم محمود 51 سنة، ومصطفى مرسى محمد 29 سنة،



واستقبلت 6 مستشفيات بمحافظة الإسكندرية، مصابي حادث إنقلاب أتوبيس نقل عام واصطدامه بعامود إنارة على الطريق الساحلي الدولي بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، والذي تسبب 39 راكبا.

تم نقل 14 مصابا لمستشفى جمال حمادة، و10 مصابين لمستشفى العامرية، و5 مصابين لمستشفى الجمهورية، و4 مصابين لمستشفى مصطفى كامل العسكري، و4 مصابين لمستشفى جمال عبد الناصر، و2 مصابين لمستشفى خاص بينهم مصابا في حالة حرجة، وتراوحت الاصابات بين كدمات وجروح وكسور.

كان قد شهد محور أبو زكري بالطريق الدولي بالإسكندرية، حادث تصادم أتوبيس نقل مما تسبب في اصابه 39 شخصا، وتم نقل المصابين الي المستشفي وتحرر المحضر الازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار يفيد بقوع حادث تصادم أتوبيس نقل بجزيرة منتصف الطريق، مما تسبب في تحطم واجهته وأجزاء منه، مما تسبب في اصابه 39 شخصا من مستقليه بجروح وكدمات.

علي الفور انتقل ضباط الشرطة الي مكان الواقعة وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف لمكان الواقعة، تم نقل المصابين الي المستشفي لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.