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أخبار مصر

مدبولي: عبرنا أزمة الأدوية ولدينا احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن “الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية اَمن ولدينا كم كبير من السلع ولا يوجد أي نقص، وعبرنا أزمة الأدوية وكل المستحضرات الدوائية الإستراتيجية متوفرة”. 

 

ولفت رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عقد منذ قليل مع وزيري المالية والسياحة والاثار، إلي أن هناك نظام مراقبة لمنع أي تلاعب أو احتكار في قطاع الأدوية.

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