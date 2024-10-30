الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

"كنت بنهار في المشهد وهي بتتاوب"، أسماء جلال تكشف موقف سخيف تعرضت له من فنانة (فيديو)

أسماء جلال، فيتو
أسماء جلال، فيتو

وجهت الفنانة أسماء جلال نصيحة لشباب الفنانين الذين لا يزالون في بداية مسيرتهم في عالم التمثيل قائلة: "وارد تتعرض لموقف مش لطيف وأنت بتمثل مع فنان كبير والفكرة هي كيف تتعامل  مع الموضوع هل هتتأثر بيه ولا هتكون مركز في المشهد". 

 

أسماء جلال 

وأضافت: "من الممكن أن تمثل مع فنان لا يعطيك أي أهمية ولا يوجد أي تواصل له معك وأنت مضطر تكون مركز من أول المشروع لآخره عشان فعلا أنت المسؤول عن نفسك والجمهور هيتفرج على  أداءك وهيقول هو ما له فيه ايه  ملكش دعوة بحد خالص أنا داخل أو داخله مركزة في المشهد لو اللي قدامي هيعمل نفسه ميت أنا هكمل". 

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي عقدها مهرجان الجونة السينمائي اليوم الأربعاء بعنوان "إتقان الدور.. الاستراتيجيات للممثلين لتقديم أفضل ما لديهم"، وذلك بحضور مجموعة مميزة من الفنانين والسينمائيين المصريين من بينهم أمينة خليل، والمخرج أحمد الزغبي، وعلي قاسم، وأسماء جلال. 

وكشفت أسماء جلال عن موقف تعرضت له من فنانة زميلة أثناء بداياتها الفنية قائلة: "في مرة كنت بمثل مشهد فيه انهيار وكدا والممثلة اللي قدامي بتتاوب وقلت في نفسي أنا هكمل ومليش دعوة بجد".

 

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