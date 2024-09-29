تنفيذي الشرقية يستعرض موقف إزالة مخالفات البناء

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة وتولي إهتمامًا بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وكذلك تفرض سيطرتها بإزالة الإعلانات المخالفة، والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها والتصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني.

الدكتور احمد عبدالمعطى نائب المحافظ

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة،

الحضور من التنفيذيين ورؤساء المصالح

وكذلك المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة والعقيد شريف عمران وكيل إدارة الحماية المدنية، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية، وممثلين عن الأوقاف والكنيسة وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

موقف منظومة المتغيرات المكانية

وخلال الإجتماع ستعرض المهندس محمد زكي بوحدة المتغيرات المكانية موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتغيرات المرصودة حتى الآن بلغ 144493 منهم 122672 متغير ولاية المحافظة.

17509 متغير يتبع هيئة المجتمعات العمرانية

بالاضافة إلى 17509 متغير يتبع هيئة المجتمعات العمرانية، منهم 16843 العاشر من رمضان و666 الصالحية الجديدة، فضلًا عن وجود 4312 متغيرا خارج المحافظة وتم الرد على 136282 متغير بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 97.2%، ليؤكد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تقنين الاوصاع بالقانون 178لسنة 2023

وتطرق الاجتماع إلى عرض المهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية بالمحافظة موقف طلب شهادات البيانات الخاصة بقانون التصالح وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023.

موقف تراخيص المحال العامة والمراكز التكنولوجية

وكذلك عرض موقف تراخيص المحال العامة والمراكز التكنولوجية والتي استقبلت حتى الآن 1107744 طلب تصالح من المواطنين تم إنهاء 682795 طلب وجاري إنهاء 418732 طلب بنسبة تنفيذ كلية بلغت 99.4 % ، ليشدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من إستيفاء شهادة البناء الخاصة بالمواطنين المتقدمين للتصالح والتيسير على المواطنين وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن.

تسجيل 12852 عقد بمختلف المراكز

كما إستعرض العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة للأملاك موقف إدارة الأملاك بالديوان العام وتمت الإشارة إلى أن المحافظة إنتهت من تسجيل 12852عقد بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وجاري الإنتهاء من التعاقد على 258 طلب وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقًا للإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

الموجة 23 الخاصة بازالة التعديات على الارض بالبناء المخالف

تطرق الإجتماع إلى إستعراض موقف الموجة 23 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي إنطلقت يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 وانتهت 20سبتمبر 2024، وتم خلالها إزالة 242 مخالفه، منهم 129 حالة تعدي بمساحة 59 ألف و467 متر مباني و113حالة تعدي بمساحة 476 فدان و10 قيراط و13 سهم على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، ليشدد المحافظ على التعامل بكل حسم مع هذا الملف الهام والحيوي وتطبيق القانون على الجميع.

إزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة

واستعرضت المهندسة أميرة الشحات مديرة إدارة الإعلانات موقف الإعلانات خلال شهر سبتمبر الجاري وتمت الإشارة إلى أنه تم إزالة 984 إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية وترخيص 1474 إعلان وذلك طبقًا للقانون وحفاظًا على المال العام وتماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

الصناديق الخاصة والربط الشهرى المستهدف

واستعرض محمد جوهر مدير إدارة الموازنة بالديوان العام موقف تحصيل الإيرادات بمجالس المدن حتى تاريخه والتي تضمنت تحصيل الموازنة العامة والصناديق الخاصة والربط الشهري المستهدف والمحصل الفعلي ونسب التحصيل.

تفعيل دور أقسام الإيرادات

وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والالتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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