بيطرى سوهاج: تنفيذ 134 قافلة بيطرية وتحصين 33 ألف رأس أغنام

قامت مديرية الطب البيطري بسوهاج برئاسة الدكتور احمد حمدي محمد مدير عام الطب البيطرى بمحافظة سوهاج خلال شهر من بدء مبادرة "بداية" بتقديم خدماتها المختلفة لخدمة المجتمع السوهاجى من خلال عمل قوافل بيطرية علاجية بالمجان لرفع العبء الاقتصادى عن كاهل المواطن.

بلغ عدد القوافل المجانية خلال الشهر الأول من المبادرة ١٣٤ قافلة فى جميع قرى ومراكز محافظة سوهاج تضمنت القوافل علاج الطفيليات الخارجية والداخلية بالرش والتجريع وعلاج حالات باطنة وعمليات جراحية، بالإضافة إلى عمل مسح تناسلى وكشف بالسونار لـ ٧٧٠ حالة.

المديرية تحصين الآلاف من الحيوانات ضد الأمراض الوبائية

كما قامت مديرية الطب البيطري بالتحصين ضد الأمراض الوبائية حيث تم تحصين عدد ٣٣,٢٣٨ رأس من الأغنام والماعز فى إطار حملة التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة كما تم تحصين عدد ٦٨٠,٠٠٠ طائر ضد مرض إنفلونزا الطيور، بالإضافة إلى مكافحة الأمراض المشتركة مثال مرض السل والبروسيلا، وذلك بالاختبار والذبح للحالات الإيجابية والتعويض، حيث تم عمل ٣٨٥ اختبارا لمرض السل، و٣٨٩٥ اختبارا لمرض البروسيلا، بالإضافة إلي حملات مكافحة للكلاب الضالة وتحصين واستخراج حوالى ٧٧ رخصة للكلاب المملوكة.

كما قامت مديرية الطب البيطري بعمل ٦٦حملة تفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك بالمطاعم والسوبر ماركت والأسواق بجانب التفتيش اليومى على مجازر اللحوم.

مدير عام الطب البيطرى: ندوات توعية للمواطنين ضد الأمراض المشتركة

بالإضافة إلى ذلك تم عمل ٢٦٥ ندوة إرشادية لتوعية المواطنين ضد الأمراض المشتركة والوبائية والتوعيه بأهمية الثروة الحيوانية وضرورة التأمين على الماشية والترقيم والتسجيل للحيوانات.

أكد الدكتور أحمد حمدى محمد مدير عام الطب البيطري بسوهاج أن الطب البيطري خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان وشدد على ضرورة الاهتمام بتقديم كافة الخدمات التى تساعد في بناء وتنمية وخدمة المجتمع.

يأتى ذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وتحت رعاية اللواء الدكتور الوزير عبد الفتاح سراج - محافظ سوهاج وبناءا على تعليمات الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعليمات الدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

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