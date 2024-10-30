مدبولي يزف بشرى سارة بشأن قانون الجمارك والضريبة العقارية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال أسبوعين سنعرض تعديلات في قانون الضريبة العقارية وتبسيط قانون الجمارك ونتحرك على كل الملفات لجعل مناخ الأعمال أكثر جاذبية ومنافسة مقارنة بالدول المختلفة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الأسبوعي الذي عقده منذ قليل بالعاصمة الإدارية، تم إقرار إنهاء المنازعات الضريبية السابقة في إطار التيسيرات الضريبية.

ولفت إلي أنه يتم تبسيط الإجراءات الضريبية تنفيذا لطلبات المستثمرين.