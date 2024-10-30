الأربعاء 30 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس الإنجيلية: الحوار وقبول الآخر قيم إنسانية تعزز تطور المجتمع

رئيس الانجيلية يستقبل
رئيس الانجيلية يستقبل وفدًا من "كتلة الحوار"

 استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيليّة بمصر، وفدًا من "كتلة الحوار". ترأس الوفد الدكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، وضم كلًّا من الدكتورة شيرين الشواربي، نائب رئيس الكتلة، والدكتور جمال العسكري، عضو مجلس الأمناء، والدكتور صديق عطية، عضو مجلس الأمناء، والأستاذ حازم الملاح، عضو مجلس الأمناء، والأستاذة نرمين ميشيل، عضو مجلس الأمناء.

 رحّب الدكتور القس أندريه زكي بالوفد، معبّرًا عن تقديره للجهود التي تبذلها "كتلة الحوار" في تعزيز التواصل المجتمعي، وقال: "نؤمن بأهمية الحوار والتعاون مع مختلف المبادرات المجتمعية، ونعمل سويًّا لدعم قضايا التنمية وتعزيز قيم الحوار وقبول الآخر، وهي قيم أساسية في بناء مجتمع متماسك ومتطور."

 

من جانبه، قدّم الدكتور باسل عادل شرحًا حول طبيعة عمل "كتلة الحوار" وأهدافها، وقال: "نسعى من خلال 'كتلة الحوار' إلى بناء جسور تواصل بين مختلف الأطياف في المجتمع وتعزيز قيم الحوار والتفاهم. إن تواصلنا مع مؤسسات مجتمعية يمثل خطوة مهمة لدعم مساعينا في تحقيق السلام المجتمعي والتنمية."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رئيس الإنجيلية قيم إنسانية تطور المجتمع القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلي ة الطائفة الانجيلي ة

الأكثر قراءة

أول رد من رئيس الوزراء بشأن الزيادات الجديدة في المرتبات والمعاشات

8 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء اليوم، تعرف عليها

رئيس الفيفا يوجه رسالة للأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي

هل يعاقب الأهلي رضا سليم بعد واقعة مباراة العين الإماراتي؟

كنز مصري في بحيرة البردويل، خبير يكشف سر السفن المتجهة منها لأوروبا يوميًّا

توفي قبل وصوله المستشفى، جراح يكشف سر رحيل مصطفى فهمي بعد عمليته الدقيقة

وزير المالية: تخفيف الأعباء الضريبية على أي مشروع تقل قيمته عن 15 مليون جنيه

بزيادة 10 جنيهات، تعرف على أسعار اللحوم البتلو اليوم بالأسواق

منوعات

المزيد

بطريقة ذكية، فتاة أمريكية تنقذ نفسها من محاولة اغتصاب

انهيار فندق من 10 طوابق في الأرجنتين

آخر تقاليع "طالبان"، منع النساء من سماع أصوات بعضهن والسجن ينتظر المخالفات

حريق ضخم في شركة تصنع غواصات نووية ببريطانيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بزيادة 10 جنيهات، تعرف على أسعار اللحوم البتلو اليوم بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

قائمة هدافي الدوري المصري عبر تاريخه قبل النسخة 66 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سورة الحشر وعلاقتها بتعجيل الزواج

الأحاديث الضعيفة في فضل سور القرآن الكريم، تعرف عليها

ما حكم نقل الموتى من قبر لآخر؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads