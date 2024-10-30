رئيس الإنجيلية: الحوار وقبول الآخر قيم إنسانية تعزز تطور المجتمع

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيليّة بمصر، وفدًا من "كتلة الحوار". ترأس الوفد الدكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، وضم كلًّا من الدكتورة شيرين الشواربي، نائب رئيس الكتلة، والدكتور جمال العسكري، عضو مجلس الأمناء، والدكتور صديق عطية، عضو مجلس الأمناء، والأستاذ حازم الملاح، عضو مجلس الأمناء، والأستاذة نرمين ميشيل، عضو مجلس الأمناء.

رحّب الدكتور القس أندريه زكي بالوفد، معبّرًا عن تقديره للجهود التي تبذلها "كتلة الحوار" في تعزيز التواصل المجتمعي، وقال: "نؤمن بأهمية الحوار والتعاون مع مختلف المبادرات المجتمعية، ونعمل سويًّا لدعم قضايا التنمية وتعزيز قيم الحوار وقبول الآخر، وهي قيم أساسية في بناء مجتمع متماسك ومتطور."

من جانبه، قدّم الدكتور باسل عادل شرحًا حول طبيعة عمل "كتلة الحوار" وأهدافها، وقال: "نسعى من خلال 'كتلة الحوار' إلى بناء جسور تواصل بين مختلف الأطياف في المجتمع وتعزيز قيم الحوار والتفاهم. إن تواصلنا مع مؤسسات مجتمعية يمثل خطوة مهمة لدعم مساعينا في تحقيق السلام المجتمعي والتنمية."