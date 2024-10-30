اعتبارًا من أول ديسمبر 2024، بدء التشغيل الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل بالسويس

قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء على بدء التشغيل الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، اعتبارًا من أول ديسمبر 2024.

يأتي ذلك في ضوء جاهزية المُحافظة لهذه الخطوة، واتصالًا بجهود الدولة لمد مظلة نظام التأمين الصحي الشامل تدريجيًا، والذي تم بالفعل بمحافظات بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بتطوير النظام الصحي من أجل تحقيق الرعاية الصحية المنشودة للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، مع تخفيف الأعباء عنهم.



وتمت الموافقة على أن يكون بدء تفعيل إيقاف تغطية الخدمات الصحية غير الطارئة عن المستفيدين غير المسددين لاشتراكات النظام بمحافظة السويس؛ بعد 6 أشهر من بدء التشغيل الفعلي.