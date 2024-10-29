محافظ دمياط ورئيس قطاع تنمية الأعمال يشهدان تدريب رواد الأعمال (صور)

شهد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والمهندس أحمد الجندي رئيس قطاع تنمية الأعمال بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فعاليات تدريب رواد الأعمال ببرنامج "ابدأ وحسن مشروعك SIYB"، الذى يأتي فى إطار " وظائف لائقة لشباب مصر.. معًا لتنمية الشباب فى دمياط "، بالتعاون بين منظمة العمل الدولية ILO، وجهاز تنمية المشروعات.

جاء ذلك بمركز التعليم المدنى بمدينة دمياط الجديدة، بحضور حسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بدمياط وبيريهان توفيق منسق مشروع وظائف لائقة لشباب مصر بمنظمة العمل الدولية والمهندس صلاح عبد الهادى نائب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.

فاعليات تدريب رواد الأعمال ببرنامج " إبدأ وحسن مشروعك SIYB"

وأعرب محافظ دمياط عن سعادته بمشاركته اليوم في دورات تدريب رواد الأعمال الذى يتم تنفيذه فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين منظمة العمل الدولية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لدعم وتنمية الشباب بمحافظة دمياط.

الشهابى يشيد بتلك الشراكة لدعم وتنمية شباب محافظة دمياط

وأكد محافظ دمياط أن تلك الجهود عكست مدى اهتمام الدولة وشركاء التنمية لوضع خطة لدعم مجالات ريادة الأعمال ودعم وتنمية الشباب ومساعدتهم على بدء وتطوير مشروعاتهم، مما يساهم فى الحد من البطالة ودعم المشروعات وتعزيز الاقتصاد الوطنى وخلق مجتمع ريادى.

ولفت إلى أن الدولة خلال الفترة الأخيرة مضت نحو تنفيذ عدد من الخطوات فى هذا الإطار، جاء أبرزها قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وذلك بهدف تعزيز قدرات الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال وتنمية المشروعات وذلك بتنفيذ عدد من المبادرات التى تتم من خلال شبكة فروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تضم وحدات الشباك الواحد، وأيضًا إصدار قانون تنمية المشروعات رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ والذى يقوم بدور رائد فى تنمية رواد الأعمال من خلال تقديم حزمة من التيسيرات والحوافز والمزايا وكذلك تقديم إجراءات ميسرة للتسجيل والتراخيص وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات.

فاعليات تدريب رواد الأعمال ببرنامج " إبدأ وحسن مشروعك SIYB"

المحافظ يشيد بمخطط تنفيذ البرنامج

وأشاد الدكتور أيمن الشهابى بمخطط تنفيذ البرنامج الذى بدأ بتدريب مدربين وتأهيلهم لتدريب رواد الأعمال خلال الفترة الحالية حول كيفيات إعداد خطة عمل لمشروع صغير أو متناهى الصغر، والتعريف بالخدمات المالية وغير المالية التى يقدمها الجهاز، الأمر الذى يساهم أيضًا فى تعزيز تواجد مدربين بمجالات ريادة الأعمال داخل المحافظة لتدريب عدد أكبر من الشباب بمحافظة دمياط.

ووجه المحافظ الشكر إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومنظمة العمل الدولية على هذه الجهود، وأكد دعم المحافظة الكامل لخطط المشروع لتحقيق الأهداف الرامية نحو دعم وتنمية الشباب بالمحافظة.

ومن جانبه، وجه المهندس أحمد الجندى الشكر إلى محافظ دمياط على رعايته ودعمه للبرنامج منذ انطلاقه، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى تضمنت تدريب ٢٦ مدربا، وتضمنت المرحلة الثانية تدريب ١٠٠ شاب وشابة من أبناء محافظة دمياط، ممن انطبق عليهم الشروط واجتازوا المقابلات.

وأشار رئيس قطاع تنمية الأعمال بجهاز تنمية المشروعات، إلى أنه عقب الانتهاء من التدريب الذى يأتى على مدار هذا الأسبوع، سيتم وضع خطط محددة تتضمن آليات إقامة المشروعات والتسويق، والتعريف بما يقدمه الجهاز من خدمات للتمويل وتقديم كافة التيسيرات.

وفى ختام اللقاء، حرص محافظ دمياط على فتح باب الحوار مع الشباب لمناقشة عدد من الموضوعات، كما تفقد الغرف وقاعات التدريب بمركز التعليم المدنى.

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