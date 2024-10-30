إصابة شخصين بحادث انقلاب دراجة بخارية في المنيا

أصيب شخصان إثر انقلاب دراجة بخارية على الطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن دراجة بخارية على الطريق الزراعي مصر اسوان وتحديدا امام حديقة مبارك بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

حديقة مبارك بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة شخصين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور وكسور بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.