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حوادث

مصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق الخامس بالمنيا

اسعاف
اسعاف

لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الخامس عقار في إحدى قرى مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

مصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق الخامس بالمنيا 

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق الخامس من عقار بقرية طمبو التابعة إداريًّا لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

مصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق الخامس

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع فتاة بعد سقوطها من الطابق الخامس مقيمة في قرية طمبو التابعة إداريًّا لمركز بني مزار.

 مستشفي بني مزار المركزي

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي بني مزار المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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