بعد تشكيلها بدور الانعقاد الخامس، كل ما تريد معرفته عن اختصاصات اللجنة العامة بالشيوخ

عقدت اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال هذا الأسبوع أولى اجتماعاتها بدور الانعقاد الخامس.

اختصاصات اللجنة العامة بمجلس الشيوخ

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اختصاصات اللجنة العامة، وفق ما جاء في المادة 28 والتي تنص على: بالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها فى هذه اللائحة، تختص اللجنة العامة بما يأتي:

أولًا: مناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التي يرى رئيس المجلس، إحالتها إليها.

ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

وللجنة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.

وتنص المادة 29 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيًا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم للاستماع إليهم كما رأت ضرورة لذلك.

كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء مجلس الشيوخ لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح رأي العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها.

تشكيل اللجنة العامة بمجلس الشيوخ

يشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، نظمت ضوابط تشكيل اللجنة العامة، حيث جاء في مادة 26 النص على: تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:

أولًا: الوكيلين.

ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.

ثالثًا: ممثلو الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر.

رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر).

ويُدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (28) من هذه اللائحة.

ضوابط عمل اللجنة العامة بمجلس الشيوخ

ونظمت اللائحة الداخلية كذلك ضوابط عمل اللجنة العامة، حيث تنص المادة 27 على: يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.

وتعقد اللجنة اجتماعًا دوريًّا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها الاجتماع غير عادي.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا، إلا بحضور أغلبية أعضائها.

ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة.

وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس.

تفاصيل أو اجتماعات اللجنة العامة بمجلس النواب

ومن الجدير بالذكر أن اجتماع اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، شهد اختيار الأعضاء الخمسة ضمن التشكيل الجديد وهم: صلاح فتح الله السعودي - محمود محمد سعد - خالد أبو الوفا - حازم الجندي - محمد لطفي الساعي.