وفد مكتبات مصر العامة يتفقد الأماكن المقترحة لإنشاء فرع بإسنا (صور)

استقبل الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر وفد من مكتبات مصر العامة برئاسة السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة، والدكتور محمد حسانى مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر، ونائبه ضياء الدين محمد، وذلك لبحث امكانية إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بمركز إسنا.

مكتبة مصر العامة

وتفقد وفد صندوق مكتبات مصر العامة مع رئيس مركز إسنا عدد من الأماكن المقترحة بمركز إسنا لتصبح مقرا للمكتبة، وذلك فى اطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، لزيادة الوعي الفكري والأدبي لدى المواطنين وكذلك تنمية روح الابداع الذهني لهم.

يذكر أن محافظ الأقصر كان قد افتتح فرع مكتبة مصر العامة بمدينة طيبة الجديدة خلال الشهر الماضي، مؤكدا على أهمية الدور الهام لمكتبات مصر العامة في إثراء الحركة الثقافية وتنمية الجوانب الوطنية لدى النشء والشباب بما تقدمه من خدمات ثقافية، ودورها الثقافي الفعال في غرس قيم الولاء والانتماء، وعلى الخدمات والأنشطة المختلفة التي تقدمها المكتبة لأبناء المحافظة من مكتبات المتنقلة، والبرامج التدريبية والأنشطة التوعوية للمستفيدين من الأطفال والشباب.

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