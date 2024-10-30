بالفأس، عامل يهاجم زوجته ونجليها بسبب خلافات أسرية في سوهاج

شهد مركز البلينا واقعة اعتداء عامل على زوجته ربة منزل ونجليها بفأس كانت بحوزته مما تسبب في إصابتهم إصابات متنوعة تم نقلهم إلى مستشفى البلينا المركزي لتلقي العلاج وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات وتحرر المحضر اللازم.



اعتداء عامل على زوجته ونجليها وإصابتهم إصابات متنوعة

تلقى اللواء صبري عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من وحدة مباحث مركز البلينا بوصول “سميحة ص ح ا”، 35 عامًا - ربة منزل، مصابة بجرح قطعي بالرأس، ونجليها ”أحمد ص ا ن"، 14 عامًا - طالب مصابًا جرح قطعي بالرأس، ”شيماء"، 16 عامًا - طالبة مصابة بجرح قطعي بالرأس من الخلف إلى مستشفي البلينا المركزي.



الخلافات الأسرية وراء الحادث

وبالانتقال والفحص أفادوا واتهموا زوج الأولى “والد الثاني والثالثة“ ”صابر ا ن”، 41 عامًا - عامل ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليهم بالضرب بفأس كانت بحوزته مما نجم عنه إصابتهم بسبب خلافات أسرية.



القوة الأمنية تضبط المتهم والأداة المستخدمة

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات الخلافات حيث تحرر المحضر اللازم.