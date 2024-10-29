تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات مصرع شخص سقط من الطابق الخامس بالتجمع
أمرت نيابة القاهرة الجديدة بالتصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه عقب سقوطه من الطابق الخامس بعقار في شارع الرحباية عقب الانتهاء من تشريح الجثة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة واستدعاء الشهود لكشف ملابسات الواقعة.
تلقت مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص أسفل عقار بالحي الرابع.
وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشخص سقط من الطابق الخامس بعقار في شارع الرحباية، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.
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