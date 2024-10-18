الجمعة 18 أكتوبر 2024
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سياسة

أول تحرك برلماني بعد رفع أسعار المحروقات

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

تقدم النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن رفع أسعار المحروقات.

حكومة الدكتور مصطفى مدبولى 

وقال داوود في بيانه: كعادتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تقوم بتنفيذ خطط صندوق النقد الدولي في رفع الدعم عن السلع والخدمات والمحروقات مقابل الحصول على رضا الصندوق دون البحث عن رضا الشعب المصري أو قدرته على تحمل تلك الكوارث وما يستتبعها من آثار اقتصادية تضخمية وخيمة على أسعار السلع والخدمات.

وأضاف: فاجأتنا الحكومة مساء الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ برفع أسعار المحروقات كالآتي:--
السولار: ١٣ جنيها ونصف بدلا من ١١ جنيها ونصف. 
بنزين ٨٠: ١٣ جنيها و٧٥ قرشا بدلا من بدلا من ١٢ جنيها و٢٥ قرشا.
بنزين ٩٢: ١٥ جنيها و٢٥ قرشا بدلا من ١٣ جنيها و٧٥ قرشا. 
بنزين ٩٥: ١٧ جنيها بدلا من ١٥ جنيها
ليتضح أن أعلى نسبة زيادة كانت على السولار بمقدار ١٧.٤ % وهي السلعة ذات الأثر المباشر على كافة أسعار السلع والخدمات لا سيما خدمات النقل سواء للأفراد أو البضائع.
 

الحكومة القديمة الجديدة

وتابع، لما كانت تلك الحكومة القديمة الجديدة التي نحمد الله أننا لم نوافق عليها ولا على برنامجها قد استسهلت فى بداية عمر ولايتها الجديدة تلك القرارات فماذا بعد ذلك وإلى أين تدفع تلك الحكومة بالشعب المصرى الذى يغلى من أثر تلك القرارات.

وأضاف أن مسئولية البرلمان الآن هو وقف تلك القرارات وإلغائها ومراجعة أي ارتباط للحكومة مع الصندوق قبل إقرارة، فالحفاظ على هذا الوطن مسئوليتنا جميعا وأن تلك القرارات لا تهدف إلى الاستقرار إنما لتأجيج مشاعر الجماهير وغضبها، في ظل وضع إقليمي ودولي لا يتحمل معه فرض مزيد من الأعباء على الشعب المصري الذى يكفيه ما فيه من ضغوط لا تحتمل. 
 

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أسعار المحروقات اسعار السلع الدكتور حنفي جبالي الدكتور مصطفى مدبولي النائب ضياء الدين داوود

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