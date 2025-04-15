«بديل السجاد» الحل الاقتصادي للمفروشات الأرضية.. خامات متينة ومقاومة للتلف والبقع.. تصاميم كلاسيكية وعصرية.. وأسعاره تبدأ من 400 جنيه (فيديو وصور)

طرح سوق جامع البنات بالعتبة مؤخرًا بديلًا جديدًا للسجاد التقليدي، والذي يتميز بجودة عالية وتنوع كبير في التصميمات والمقاسات، مما يلبي احتياجات العملاء الباحثين عن الأناقة والعملية في نفس الوقت، وهذا البديل، الذي أصبح متاحًا بأسعار تبدأ من 400 إلى 700 جنيه، يشكل حلًا اقتصاديًا مثاليًا مقارنةً بأسعار السجاد التقليدي المرتفعة، مما يجعله خيارًا مناسبًا لشريحة واسعة من المستهلكين.

السجاد البديل.. خامات متينة ومقاومة للتلف والبقع

ويتمتع هذا البديل بخامات متينة ومقاومة للتلف والبقع، مما يضمن استمراريته لفترة طويلة دون الحاجة إلى استبداله بشكل متكرر، ولعل أبرز ما يميزه هو تنوع الرسومات والألوان المتاحة، حيث يقدم تصاميم كلاسيكية وعصرية تناسب مختلف الأذواق وديكورات المنازل، ويتيح هذا التنوع للعملاء حرية اختيار القطع التي تتماشى مع ألوان وأثاث منازلهم، ما يجعل من السهل إضفاء لمسة فنية وجمالية خاصة.

السجاد البديل يتناسب مع جميع المساحات والغرف الصغيرة

أما بالنسبة للمقاسات، يوفر سنتر جامع البنات تشكيلة واسعة من الأحجام التي تتناسب مع جميع المساحات، من الغرف الصغيرة إلى الصالات الكبيرة، مما يسهل على العملاء إيجاد الخيار الأمثل لكل زاوية في منازلهم.

السجاد البديل.. تنوع وجودة عالية وأسعار معقولة

وبهذا التنوع والجودة العالية إلى جانب الأسعار المعقولة، حقق البديل نجاحًا وإقبالًا كبيرًا من العملاء الذين يرغبون في تجديد منازلهم بدون تكاليف باهظة، ويعكس هذا البديل توجهًا متزايدًا نحو الخيارات العملية التي توفر الأناقة والجودة بتكلفة أقل، مما يجعله خيارًا استراتيجيًا لكل من يرغب في التغيير بأسعار ملائمة او حتي للعروس التي تبحث عن حل اقتصادي في ظل ارتفاع اسعار السجاد.