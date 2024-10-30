أول صورة لـ عبدالواحد السيد ودونجا ومصطفى شلبي بعد الإفراج عنهم

وصل ثلاثي الزمالك (مصطفى شلبى ونبيل عماد دونجا لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وعبد الواحد السيد مدير الكرة) إلى مطار أبو ظبي استعدادًا للعودة للقاهرة.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلى أن الوزارة تتابع وصول ثلاثي الزمالك (مصطفى شلبى ونبيل عماد دونجا لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وعبد الواحد السيد مدير الكرة) من الإمارات إلى مصر.

وأوضح محمد الشاذلي أن الحكومة المصرية نجحت في إنهاء أزمة ثلاثى نادي الزمالك المحتجز بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الشكر لجميع الجهات المعنية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على الحرص على إنهاء الأزمة وصدور العفو من رئيس الدولة.

ومن المقرر أن تصل الطائرة التى تقل ثلاثي الزمالك فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم إلى مطار القاهرة الدولي.

وأصدر رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد، عفوًا عن ثلاثي فريق الزمالك المتهمين في أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز في أبو ظبي انطلاقًا من العلاقات الأخوية التي تجمع بين الإمارات ومصر.

وأصدرت محكمة أبو ظبي الابتدائية، حكمًا ضد ثلاثي نادي الزمالك (مصطفى شلبى ونبيل عماد دونجا لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وعبد الواحد السيد مدير الكرة)، على خلفية الأزمة التي شهدتها مباراة بيراميدز، والتي أقيمت يوم 20 أكتوبر الجاري، قبل نهائي بطولة السوبر المصري التي أقيمت بأبوظبي، بالتعدي على أحد أفراد الأمن خلال المباراة.

وقررت المحكمة حبس المتهمين لمدة شهر وغرامة 200 ألف درهم لكل منهم، حيث جاء في وصف الاتهام للثلاثي؛ استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حجبه بغير حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده.