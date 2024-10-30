تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات الأربعاء 30 أكتوبر.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% عند مستوى 30520 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% عند مستوى 37830 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% عند مستوى 13393 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% عند مستوى 7922 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% عند مستوى 11096 نقاط، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19% عند مستوى 3145 نقطة.