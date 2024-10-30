الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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اقتصاد

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات الأربعاء  30 أكتوبر. 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة  0.33%  عند مستوى 30520 نقطة، وهبط   مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38%  عند مستوى 37830 نقطة، وهبط   مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3%  عند مستوى 13393 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01%  عند مستوى 7922 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12%  عند مستوى 11096 نقاط، وهبط   مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19%  عند مستوى 3145 نقطة.

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