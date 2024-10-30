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سياسة

نائب محافظ الجيزة: استخدام الانترلوك فى الرصف بديل حيوي

لجنة الإدارة المحلية
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فيتو

كشف إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، عن مضاعفة المخصصات الموجهة للمحافظة بنسبه 250% خلال الأربع سنوات  الماضية، لاسيما في ضوء المشروعات الاستثمارية الكبري في المحافظة في ظل مشروع حياة كريمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب أحمد السجيني، لمتابعة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة بشأن مقترح اللجنة باستخدام بلاط الإنترلوك لرصف الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة أمتار بدلًا من رصفها بالمواد التقليدية (الأسفلت)، ومدى تأثير ذلك على تحقيق وفورات كبيرة بالخطط الاستثمارية للمحافظات، فضلًا عن تقليل الأعباء الدولارية المطلوبة لاستيراد البوتامين والمعدات اللازمة للرصف، وسهولة فك وتركيب بلاط الإنترلوك وتوفير فرص عمل للعمالة المحلية.

ولفت إلي  أهمية استبدال رصف طرق الشوارع الداخلية ببلاط الانترلوك كبديل  عن الأسفلت مما يحقق وفر كبير وحفاظا علي المكون الدولاري لاستيراد البوتامين اللازم لعملية الرصف.  

تكلفه متر الانترلوك

وأشار إبراهيم الشهابي إلي إن تكلفة رصف الطرق بالاسفلت تصل إلي 700 جنيه للمترو في حال الطبقة،  1000 جنيه للطبقين مقابل 450 جنيه تكلفه متر الانترلوك،  مشيرا إلي مسأله الخيار بين الانترلوك والاسفلت تحسم نفسها ليس فقط من معدل الوفر، إنما الفاعلية في الطرق الداخلية،  

وقال إبراهيم الشهابي:الانترلوك خيار بديل وحيوي ومهم،و أغلب الشوارع الداخلية تصل مساحتها 8 متر لكن في حالة مساحة 10 متر تزيد تكلفه الانترلوك، وهناك بعض أنواع التربه التي تحتاج إلي طبقات اضافية قبل وضه الانترلوك، لكن أيا كان، فهي تقف أوفر من تكلفه الرصف بالأسفلت.

عمليه رصف واسعه للطرق

وأوضح إبراهيم الشهابي  إلي أن محافظة الجيزة شهدت عمليه رصف واسعه للطرق خلال الفتره الماضية وزاد الاعتماد عليي الانترلوك في إطار تطوير المراكز والشوارع الداخلية.

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