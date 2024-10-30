الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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محافظات

إزالة 17 حالة تعدي على الأراضى الزراعية بالشرقية

إزالة 17 حالة تعدي
إزالة 17 حالة تعدي على الاراضى الزراعية بمحافظة الشرقية

 أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق محافظة الشرقية. 

إزالة 29 حالة تعدي على أرض زراعية بمحافظة الشرقية

 

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت عن إزالة 8 حالات تعدي بمساحة 1090 مترمباني و9 حالات تعدي بمساحة 4 أفدنة و20 قيراطا على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

إزالة 37 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمحافظة الشرقية

وأشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية الموجة 24 لازالة التعدي الأراضى الزراعية المرحلة الاولي استمرار تنفيذ الازالة محافظة الشرقية املاك الدولة هيبة الدولة

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