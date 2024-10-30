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محافظ الجيزة: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال فصل الشتاء

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

 أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار. 

وأكد المحافظ أنه تم وضع خطة لاستقبال موسم الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار ومراجعة غرف وبالوعات تصريف مياه الأمطار وكذلك مراجعة أعمدة الإنارة وتركيب العازل بها ورفع الكابلات الكهربائية فضلًا عن تفعيل غرف العمليات الفرعية بجميع أحياء ومراكز ومدن المحافظة للتعامل الفورى مع الأحداث الطارئة وتنسيق الجهود. 

 

اجتماع محافظ الجيزة مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن

 تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماعه الموسع مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهات المعنية للوقوف علي الاستعدادات النهائية. 

ووجه المحافظ بالمتابعة المستمرة مع مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى للتطهير الدوري لبالوعات وغرف الصرف الصحي والتأكد من جاهزيتها. 

كما كلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتجهيز سيارات شفط المياه وتحديد مواقع نشر المعدات بالبؤر الساخنة استعدادًا لسقوط الأمطار مؤكدًا على ضرورة التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى للاطمئنان على حالة مخرات السيول وسلامة الجسور على جميع المصارف. 

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع شركة الكهرباء لمراجعة أعمدة الإنارة وصيانتها وتركيب العوازل بها ورفع الوصلات وأية كابلات كهربائية بالطرق والمحاور حفاظًا على سلامة المواطنين.

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