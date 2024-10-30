المطران عطا الله حنا: حظر الأونروا عمل إجرامي يستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس: إن تعنت الاحتلال ضد وكالة الأونروا، ومحاولة القضاء عليها، إنما هي عملية اغتيال، وتطور في غاية الخطورة، يندرج تحت إطار التآمر على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وخاصة حق العودة الذي لا يسقط بالتقادم.

تدمير الأونروا.. نكبة جديدة في غزة

وأوضح أن منظمة الأونروا، التابعة للأمم المتحدة، أقيمت إثر النكبة، كي تكون عونا للاجئين والنازحين المطرودين من وطنهم، واليوم وأمام النكبة الجديدة الماثلة أمامنا في غزة، يقدم الاحتلال على حظر هذه المنظمة الأممية الأنسانية في خطوة تدل على وحشية وعنصرية وعنجهية حكومة الاحتلال.

وأضاف: "إننا في الوقت الذي نشجب ونستنكر هذه الخطوة الاحتلالية العدائية، فإننا نطالب الأمم المتحدة، بأن لا يكون ردها مقصورا على بيان شجب واستنكار فحسب، بل يجب أن تكون هنالك مساءلة وقرارات قوية في مواجهة هذا التطور غير المسبوق، الذي يعتبر تعديًا على المنظومة الأممية، وعلى الشعب الفلسطيني، لا سيما أن تداعيات النكبة ما زالت ماثلة أمامنا واللاجئون الفلسطينيون ما زالوا في مخيماتهم وفي بلاد الاغتراب ينتظرون عودتهم الى الوطن السليب.