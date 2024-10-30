الأربعاء 30 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة السيارات في المطرية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج في منطقة المطرية 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية كانت عندما تمكنت مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المطرية، لاتهامه بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج، وبمواجهته اعترف بارتكاب 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتم بارشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية عاطل مقيم بدائرة القسم، وتمكنت أجهزة أمن القاهرة من ضبطه، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محكمة جنح المطرية منطقة المطرية قسم شرطة المطرية

مواد متعلقة

سرقة 22 طن جبنة "شيدر" في بريطانيا، ما القصة؟

قرارات النيابة في حادث مصرع لص سقط أثناء سرقة شقة بالأهرام

إحالة صاحب فتوى إباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز للجنايات

الأكثر قراءة

8 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء اليوم، تعرف عليها

رئيس الفيفا يوجه رسالة للأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي

هل يعاقب الأهلي رضا سليم بعد واقعة مباراة العين الإماراتي؟

كنز مصري في بحيرة البردويل، خبير يكشف سر السفن المتجهة منها لأوروبا يوميًّا

توفي قبل وصوله المستشفى، جراح يكشف سر رحيل مصطفى فهمي بعد عمليته الدقيقة

بزيادة 10 جنيهات، تعرف على أسعار اللحوم البتلو اليوم بالأسواق

سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

تشييع جنازة الفنان الراحل مصطفى فهمي

منوعات

المزيد

بطريقة ذكية، فتاة أمريكية تنقذ نفسها من محاولة اغتصاب

انهيار فندق من 10 طوابق في الأرجنتين

آخر تقاليع "طالبان"، منع النساء من سماع أصوات بعضهن والسجن ينتظر المخالفات

حريق ضخم في شركة تصنع غواصات نووية ببريطانيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بزيادة 10 جنيهات، تعرف على أسعار اللحوم البتلو اليوم بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أولهم سوداني وآخرهم فلسطيني.. 10 أجانب حصدوا لقب هداف الدوري المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سورة الحشر وعلاقتها بتعجيل الزواج

الأحاديث الضعيفة في فضل سور القرآن الكريم، تعرف عليها

ما حكم نقل الموتى من قبر لآخر؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads