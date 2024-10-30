رئيس سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام: عدد هائل من المخرجين يتمنون المشاركة في المنصة (فيديو)

أكد الناقد أحمد شوقي رئيس برنامج سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام أن صناع السينما المستقلة أو الفنية يكون لديهم مشكلة مادية أساسية تتمثل في بحثهم عن الميزانية المادية لتصوير أفلامهم ومشكلة اخرى تتعلق بالتطوير.

وأضاف "شوقي" في لقاء خاص مع "ڤيتو" على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي: "ممكن صناع الأفلام يكون عندهم حكاية ذكية لكن محتاجه شوية شغل عشان توصل أنها تكون فيلم مكتمل.. وأيضًا يحتاجون جهود توصلهم للعالم والصناعة حتى لا يقوموا بتصوير أفلام لهم ولأصدقائهم فقط".

دور سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام

وتابع: "في سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام بنحاول نوفر منصة كل اللي بيشارك فيها يكون مستفيد.. أولا مستفيد ببرنامج تطوير بنعمله لأكثر من شهر أون لاين. كل يوم صناع هذه الأفلام كانوا بيتعاملوا مع خبير في عالم الصناعة.. ثم يأتوا في المهرجان لعرض مشروعهم لجمهور كبير من المنتجين والمخرجين والموزعين وفي النهاية بيتنافسوا على جوائز قيمة جدا تفوق 400 ألف دولار".

وعن معايير اختيار المشروعات في سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام قال أحمد شوقي: "جالنا ٢٣٠ مشروع اخترنا في الآخر ٢١ فقط.. تحدي كبير أنك تختار حوالي ١٠٪؜ من اللي تقدموا.. نضع معايير أولها الكواليتي ان المشروع والقصة فيها حاجة مهمة .. بعدها ننظر على الفريق مين المخرج بين المنتج وبنعمل توازنات.. بنحاول يكون عندنا اكبر عدد من الدول وتمثيل لسينما المرأة".

واختتم حديثه قائلًا: "في عدد هائل من المخرجين نفسهم يشاركوا في سيني جونة.. وبنعمل دور الرابط للأطراف المختلفة للصناعة".