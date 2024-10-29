إنجي علاء: أجواء مدينة الجونة قريبة من الفن والإبداع، والمعاناة تظهر الإحساس الصادق (فيديو)

عبرت الكاتبة والسيناريست إنجي علاء عن سعادتها بتواجدها في الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي هذا العام قائلة: "مبسوطة إني موجودة السنة دي في مهرجان الجونة السينمائي.. دي السنة الثالثة ليا.. بحب أجواء مهرجان الجونة جدا بحس إنها قريبة جدا من الفن والإبداع والفنانين".

السيناريست إنجي علاء

وأضافت إنجي علاء، خلال لقاء خاص مع "فيتو": "بحب شعار المهرجان سينما من أجل الإنسانية.. وبشوف إن ده دورنا وده هدفنا إننا نرتقي بالإنسانية عموما.. وإننا في الوقت الحالي نقدر نساعد من خلال الفن، وخاصة في الظروف اللي بنمر بيها دي لأن كل ما المعاناة بتزيد بحس إن الفن والإبداع يكون أعمق".

وتابعت: "المعاناة بتطلع الإحساس الصادق في مجال الفن وعالم السينما".