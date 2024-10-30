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اقتصاد

التصديرى للصناعات الهندسية: 12 شركة عالمية ضخت استثمارات في مصر خلال 2023

المهندس شريف الصياد
المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية

 كشف المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية،  أن هناك 12 شركة عالمية ضخت استثمارات لها في مصر خلال عام 2023،  منها 3 شركات صينية وآخرى تركية وآخرى أوروبية وغيرها من الشركات.

 

السوق المصري به إمكانيات هائلة منها اتفاقيات تجارية وبنية تحتية

 ولفت إلى أن هذه الشركات ترى أن السوق المصري به إمكانيات هائلة منها اتفاقيات تجارية وبنية تحتية وعمالة ملائمة وهذا يساهم في جعل مستقبل الصادرات الهندسية أفضل.

 

 جاء ذلك خلال مشاركة الصياد فى  مؤتمر “إطلاق إمكانات التصدير.. استراتيجيات النمو في الأسواق الأفريقية” الذي ينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد Afreximbank بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية المنعقد اليوم الأربعاء. 

نجاح الصادرات الهندسية في كسر حاجز 4 مليارات دولار في 2023 لأول مرة في التاريخ

 وكشف رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ، عن نجاح الصادرات الهندسية في كسر حاجز 4 مليارات دولار في 2023 لأول مرة في التاريخ، متوقعًا وصول الصادرات إلى 5.25 مليار دولار بنهاية العام الجاري.


وشدد الصياد على وضع مستهدف للصادرات الهندسية لكسر حاجز 6 مليارات دولار في عام 2025، وهو مستهدف مهم نسعى إلى تحقيقه بعد دخول شركات واستثمارات جديدة.

الصادرات الهندسية تسجل 3.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلي أغسطس 2024

 وقال الصياد، إن صادرات القطاع شهدت ارتفاعا خلال الفترة من يناير إلي أغسطس 2024 بنسبة 27.3% لتسجل 3.494 مليار دولار لأول مرة في التاريخ مقابل 2.746 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023.

 

الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعًا فى شهر أغسطس

وأشار  إلى أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعًا فى شهر أغسطس 2024 بالمقارنة بنفس الشهر 2023 بنسبة 12.1% حيث بلغت 443.6 مليون دولار فى أغسطس 2024 مقابل 395.8 مليون دولار فى اغسطس 2023.

وأعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2024 خلال أول 8 أشهر من 2024 وهي الكابلات سجلت نموا بنسبة 33.1%، كما ارتفعت صادرات الأجهزة الكهربائية بنسبة 6.9%، وحققت مكونات سيارات ارتفاعًا بنسبة 26%.

صادرات الأجهزة المنزلية حققت صعودًا بنسبة 7.9% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024

وكشف، أن صادرات الاجهزة المنزلية حققت صعودًا بنسبة 7.9% خلال الفترة من يناير إلي أغسطس 2024 في حين ارتفعت الصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 9.1% وأخيرًا وسائل النقل حققت قفزة بنسبة118.1%.

وبشأن قائمة  الدول التي زادت الصادرات الهندسية في الفترة من يناير إلي أغسطس 2024 فتشمل في أوروبا "المملكة المتحدة -تركيا - فرنسا - المانيا- جورجيا - ايطاليا - التشيك - اسبانيا - ايرلندا - سلوفينيا" وفي  آسيا "السعودية – الإمارات - العراق- لبنان - اذريبجان - هونج كونج - قطر" وفي أفريقيا " ليبيا - المغرب - تونس - كينيا - غانا - نيجيريا - انجولا -أوغندا".

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كشف المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية المجلس التصديرى للصناعات الهندسية البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد اتفاقيات تجارية الاسواق الافريقية

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