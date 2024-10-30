الأربعاء 30 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

القومي للبحوث ينظم المؤتمر الأول للتكنولوجيا الحيوية والتنوع البيولوجي للمصادر الطبيعية

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث

 يعقد معهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية بالمركز القومي للبحوث بالتعاون مع المعهد الإيطالي لكيمياء الجُزيئات الحيوية “المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا الحيوية والتنوع البيولوجي للمصادر الطبيعية" الذي يُقام في دورته الأُولى يومي 5 - 6 نوفمبر 2024، وذلك تحت رعاية الدكتورة فجر عبد الجواد - القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتور عماد  حسن- وكيل معهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية وبرئاسة الدكتورة فاتن عبد الهادي  والدكتور كامل شاكر نائب رئيس المؤتمر.
 

 

 يهدف المؤتمر إلى متابعة آخر التطورات في التطبيقات المختلفة للمصادر الطبيعية المتوفرة في أنحاء البلاد من نباتات وأعشاب، وكائنات بحرية أو ميكروبية وقابلية تحويلها لمنتجات تخدم الأفراد في محاولة لتقليل الفجوة بين البحث العلمي ومتطلبات المجتمع في المجال الطبي والاقتصادي بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة ولتحسين جودة الحياة.
 

كما يعمد المؤتمر إلى تسليط الضوء على المواضيع الآتية:
1- عزل الكائنات الحية الدقيقة عن المصادر البحرية أو النباتية
2- تحسين التكنولوجيا الحيوية للمُركبات الثانوية للكائنات الحية الدقيقة
3- فصل وتعريف المُركبات الكيميائية المختلفة 
4- التنميط الأيضي والتوصيف الكيميائي للموارد الطبيعية عبر تقنيات قياس الطيف المتنوعة والشبكات الجزيئية وتحليل البيانات الكيميائية
5- تصنيع مركبات ذات فاعلية بيولوجية
6- تقييم الفاعلية البيولوجية للمنتجات والمركبات الطبيعية والصناعي
 

جدير بالذكر أنه يشارك في أعمال المؤتمر كوكبة من العلماء في مختلف المجالات من مختلف دول العالم مثل: اليابان وماليزيا وإيطاليا في مجال الابتكار والتطوير للمصادر الطبيعية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رئيس المركز القومي رئيس المركز القومي للبحوث بالمركز القومي للبحوث المركز القومي للبحوث المجال الطبي الكائنات الحية الدقيقة

مواد متعلقة

وزيرة البيئة تدعو المجتمع الدولي لوقف تدهور الموارد الطبيعية في فلسطين

مديرة تعليم 6 أكتوبر تتفقد مدرسة المستقبل وتشرح للطلاب درسا للغة العربية (صور)

مواطن يتبرع بعمل جزيرة وسطى بأحد شوارع الصف لمنع السير عكس الاتجاه (صور)

بالكلبش، حي العمرانية يكثف حملاته ضد السيارات المخالفة لتحقيق انسيابية المرور (صور)

الجيزة تطلق قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي الكريمات وأطفيح

أخبار مصر اليوم: رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار".. لجنة من الأثريين تعاين أعمال ترميم تماثيل أسود كوبري قصر النيل.. وخريطة سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

أول تعليق من مدير تعليم الجيزة الجديد على التقييمات المدرسية

مدير تعليم الجيزة الجديد يصدر توجيهات عاجلة بشأن حوادث السقوط داخل المدارس

الأكثر قراءة

8 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء اليوم، تعرف عليها

رئيس الفيفا يوجه رسالة للأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي

هل يعاقب الأهلي رضا سليم بعد واقعة مباراة العين الإماراتي؟

كنز مصري في بحيرة البردويل، خبير يكشف سر السفن المتجهة منها لأوروبا يوميًّا

توفي قبل وصوله المستشفى، جراح يكشف سر رحيل مصطفى فهمي بعد عمليته الدقيقة

بزيادة 10 جنيهات، تعرف على أسعار اللحوم البتلو اليوم بالأسواق

سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

تشييع جنازة الفنان الراحل مصطفى فهمي

منوعات

المزيد

بطريقة ذكية، فتاة أمريكية تنقذ نفسها من محاولة اغتصاب

انهيار فندق من 10 طوابق في الأرجنتين

آخر تقاليع "طالبان"، منع النساء من سماع أصوات بعضهن والسجن ينتظر المخالفات

حريق ضخم في شركة تصنع غواصات نووية ببريطانيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بزيادة 10 جنيهات، تعرف على أسعار اللحوم البتلو اليوم بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أولهم سوداني وآخرهم فلسطيني.. 10 أجانب حصدوا لقب هداف الدوري المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سورة الحشر وعلاقتها بتعجيل الزواج

الأحاديث الضعيفة في فضل سور القرآن الكريم، تعرف عليها

ما حكم نقل الموتى من قبر لآخر؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads