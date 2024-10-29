الأربعاء 30 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدير صحة الجيزة تتفقد سير العمل بوحدة المنصورية (صور)

مديرة صحة الجيزة
مديرة صحة الجيزة
ads

 قامت الدكتورة أمل رشدي، مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، بجولة تفقدية لوحدة طب أسرة المنصورية بالإدارة الصحية بالقناطر غرب، إحدى وحدات التطوير بمنشآت الرعاية الصحية الأولية بالمديرية.

وخلال الجولة، تفقدت الدكتورة رشدي جميع أقسام الوحدة، بدءًا من أعمال المبادرات الرئاسية والتأكد من توافر المستلزمات اللازمة لكل مبادرة، وصولًا إلى قسم العلاج الطبيعي ومعمل الدم والمتوطنة وغرفة المشورة الأسرية وعيادة الأسنان والصيدلية وغرفة الملفات وغرفة مكافحة العدوى وغرفة التطعيمات ومكتب الصحة ومكتب فحص ما قبل الزواج.

وأكدت الدكتورة رشدي أهمية تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين، مشددة على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة في جميع الخدمات المقدمة. كما وجهت بتصويب أي مخالفات تم رصدها خلال الجولة، والتأكد من توافر جميع المستلزمات اللازمة لتقديم الخدمة بشكل كامل.

وأشادت الدكتورة رشدي بالجهود المبذولة من قبل العاملين بالوحدة، مؤكدة على أهمية استمرار هذا التعاون والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق رضا المواطنين.

رافق الدكتورة رشدي خلال الجولة الدكتور محمد عبد المجيد جويدة مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالمديرية، وعضو من فريق إدارة مكافحة العدوى بالمديرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قسم العلاج الطبيعي مديرية الشئون الصحية منشآت الرعاية الصحية منشآت الرعاية

مواد متعلقة

مدير الصحة بالجيزة تتفقد المركز المتميز للأم والطفل ببهرمس (صور)

ضبط مصنع غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات بالصف

محافظ الجيزة يوجه بمراجعة تراخيص بعض الفنادق بطريق المنصورية

الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

الجيزة تكثف الرقابة على مراكز الشباب بمنشأة القناطر (صور)

محافظة الجيزة تستجيب لشكاوى المواطنين وتزيل مئات الإشغالات بمنطقة الهرم (صور)

إخماد حريق مخزن كراسي بقرية أبو صير في البدرشين

مصادر: ماس كهربائي وراء حريق مخزن كراسي بأبو صير في البدرشين

الأكثر قراءة

سر مغادرة رضا سليم احتفالات الأهلي بأرضية الملعب، وهذا مافعلته الجماهير معه (فيديو)

جمال الغندور يحسم جدل ضربتي جزاء الأهلي أمام العين ويعلق على طرد ياسر إبراهيم

بمانشيتات حزينة، صحف الإمارات تعلق على خسارة العين أمام الأهلي

بعد ارتفاع عدد الوفيات، قرار عاجل من محافظ القليوبية على كارثة المدفن الصحي بالخانكة

مكافأة مالية ضخمة لـ الأهلي بعد الفوز على العين في كأس إنتركونتنينتال

الزمالك يصدر بيانا رسميا بعد عفو الإمارات عن ثلاثي الفريق

لقطة تريند، كهربا يخطف كأس القارات الثلاث ويهرول به خارج الملعب والجماهير تداعبه (فيديو)

بعد فوز الأهلي على العين، رضا سليم يغادر إستاد القاهرة وسط حالة من الحزن (فيديو)

منوعات

المزيد

تحقيقات في تركيا بسبب موت كلب صغير بطريقة غريبة (فيديو)

جدل بعد اكتشاف جسم غريب في أحد الأنهار الهولندية (صور)

ثالث رائدة صينية تستعد للانطلاق نحو الفضاء

موزة على جدار، عرض عمل فني للبيع في مزاد مقابل مبلغ هائل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 29-10-2024 في السوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

رسائل وزير التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 30-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 30-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads