كيفية التسجيل للحج 2025، رابط مباشر لتسجيل طلبات التقديم في حج القرعة 2025

بدأت وزارة الداخلية، صباح اليوم الأربعاء، في قبول طلبات التقدم لحج القرعة لأداء فريضة الحج لعام 1446هـ /2025م.

رابط مباشر التسجيل في قرعة الحج 2025

ويمكن التقديم الطلبات عبر رابط مباشر تسجيل طلبات التقديم فى حج القرعة 2025، دون التقيد بمحل إقامة عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية أو الضغط هنا.



وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين - بمديريات الأمن وفقًا للجدول الزمني الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

وحددت وزارة الداخلية، 3 طرق للتقديم فى حج القرعة 2025:

1- تقديم الطلبات بمعرفة المواطن شخصيًّا إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)

3- عن طريق الاتصال برقم الخدمة الصوتية (27983000 – 02)، وفقًا لبيانات بطاقة الرقم القومي السارية، وفي حالة انتهاء سريانها لا يقبل الطلب - وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية.