فنانون ينعون الفنان مصطفى فهمي وتامر حسني: يا ريت ندعي له

حرص عدد من النجوم على نعي الفنان مصطفى فهمي عبر السوشيال ميديا، حيث كتب الفنان فتحي عبد الوهاب: “ربنا يرحمك ويصبر حبايبك”.

وكتبت الإعلامية لميس الحديدي: “راح فين زمن الشقاوة دا يا حسين، ربنا يرحم الفنان القدير مصطفى فهمي ويصبرنا ويصبر أهله”.



وكتب الفنان أحمد زاهر عبر حسابه على إنستجرام: “لا حول ولا قوة إلا بالله الفنان الكبير مصطفى فهمي في ذمة الله أرجو قراءة الفاتحة والدعاء له”.

كما نعى الفنان محمد إمام الفنان الراحل وقال على صفحته بـ"فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله.. خالص عزائي لكل أسرة الفنان القدير مصطفى فهمي".

كما كتبت الفنانة إيمي سليم: "إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمك ويغفر لك... الفاتحة".

وطالب الفنان تامر حسني الدعاء للفنان الراحل وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة الفنان القدير مصطفى فهمي ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا ريت ندعي له".

كما رثت الفنانة نيرمين الفقي الفنان الراحل وكتبت على صفحتها بـ"فيس بوك:" إنا لله وإنا إليه رجعون خبر مؤلم الفنان مصطفى فهمي في ذمة الله

الله يرحمك ويجعلك من أهل الجنة ويرزق أهلك وأحبابك الصبر والسلوان".

ورحل مصطفى فهمي عن عالمنا منذ ساعات قليلة بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 82 عامًا، وكان قد أجرى فهمي العملية الجراحية بدون الإعلان عنها بحسب طلبه وطلب عائلته، وذلك حتى لا يتعرض لمضايقات.

آخر اعمال مصطفى فهمي

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى فهمي كان مشاركته في بطولة فيلم السرب الذي عرض مؤخرا بالسينمات، وحقق نجاحا كبيرا على مستوى الإيرادات، وشارك في بطولته كل من أحمد السقا، دياب، شريف منير، عمرو عبد الجليل وكوكبة من النجوم، من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

ومن آخر أعماله أيضا فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، رشوان توفيق، أحمد وفيق، معالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.