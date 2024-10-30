ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الأربعاء 30 أكتوبر.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% عند مستوى 30650 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% عند مستوى 37975 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% عند مستوى 13450 نقطة.



مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% عند مستوى 7949 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% عند مستوى 11150 نقاط، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.5% عند مستوى 3152 نقطة.