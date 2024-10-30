الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 ارتفعت  مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الأربعاء  30 أكتوبر. 

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02%  عند مستوى 30650 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5%  عند مستوى 37975 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12%  عند مستوى 13450 نقطة.
 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08%  عند مستوى 7949 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14%  عند مستوى 11150 نقاط، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.5%  عند مستوى 3152 نقطة.

 

 

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