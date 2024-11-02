السبت 02 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

القصدير
القصدير

سعر القصدير، سجل سعر القصدير نحو 31,823 دولارات للطن، اليوم  ، في البورصات العالمية.

 سعر القصدير اليوم السبت 

القصدير هو معدن فضي لين قابل للتشكيل يستخدم أساسًا في إنتاج اللحام وطلاء المعادن الأخرى لمنع التآكل، ويستخدم على نطاق واسع في الصناعة المعدنية في المجال البيئي والمستدامة، وخاصة في تركيبات الخلايا الشمسية والمركبات الكهربائية والإلكترونيات. أكبر منتجي القصدير هم الصين وماليزيا وإندونيسيا وبيرو وتايلاند وبوليفيا وميانمار.

 

ويدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما تم الاستغناء عن القصدير فيه واستبداله بمواد أخرى مثل استخدامه في صنع رقائق القصدير ومنها ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

سعر طن القصدير اليوم سعر القصدير اليوم سعر القصدير

مواد متعلقة

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

مواطنون ضد الغلاء يطالب حماية المستهلك بتطبيق التجربة التركية

تنمية المشروعات يطلق برنامجًا لتمويل الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية

هتشتري الأرز بكام انهارده السبت في السوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

هتشتري الأرز بكام النهارده الجمعة في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 1/11/2024

الأكثر قراءة

مفاجأة فى أسعار سبائك الذهب اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

أسعار الدواجن اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

تراجع مفاجئ لسعر جرام الذهب في الصاغة اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر

سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

ماذا يعني رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى لمصر؟ خبير يوضح

شمس البارودي بعد وفاة حسن يوسف: "الفراق صعب، 52 عامًا عشرة لرجل محب"

بعد أزمته مع القلعة البيضاء، أحمد حسن: الزمالك يستقر على بقاء سامسون

منوعات

المزيد

تشغيل أول محطة أرضية تناظرية لاختبار تقنيات استكشاف القمر والمريخ في الهند

متجر في روسيا يطلق غرف قياس افتراضية للملابس

سائق ميكروباص يسير فوق كوبري مشاه يثير غضب المصريين، والنشطاء: كارثة واستهتار (فيديو)

علماء آثار يعثرون على قطعة خزفية عمرها 6 آلاف عام

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

هتشتري الأرز بكام انهارده السبت في السوق المحلي

بعد تحذيرات الأرصاد، درجات الحرارة اليوم السبت 02 - 11- 2024 في مصر

المزيد

انفوجراف

جوائز الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل وجود النمل فى البيت دليل حسد أو سحر؟، أمين الفتوى يجيب

متى يأتي السلام من الله على عباده؟ الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير حلم البرق في المنام وعلاقته بالرزق الكثير والمال الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads