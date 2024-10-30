المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بسرقة مبلغ مالي من عامل بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل متهم بسرقة مبلغ مالي من عامل بمنطقة المرج بالسجن المشدد 6 سنوات.

وكان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من عامل يفيد سرقة مبلغ مالي وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل "له معلومات جنائية" لقيامه بمغافلة عامل بإحدى الشركات وسرقة حقيبة اليد خاصته وبداخلها مبلغ مالي خاصة بالشركة المشار إليها محل عمله بدائرة قسم شرطة المرج.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه 3 وقائع سرقة أخرى بأسلوب "المغافلة " وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله سيئ النيي عاطل له معلومات جنائية" تم ضبطه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة .