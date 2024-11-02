السبت 02 نوفمبر 2024
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اقتصاد

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

السكر
السكر

يتطلع الكثير من المستهلكين لمعرفة سعر كيلو السكر بالمحال التجارية والأسواق، نظرًا لكون السكر من المواد الأساسية التي تخضع لتقلبات واضحة في الأسواق.

أسعار السكر اليوم السبت 

استقر سعر كيلو السكر المعبأ، اليوم عند 35.50 جنيه.

 

 

 

سعر السكر التموينى 

يبلغ سعر كيلو السكر المخصص للمواد التموينية نحو 12.6 جنيه.

وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الإدارة المركزية لشؤون الرقابة الإدارة العامة، للرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية، قرارًا بوقف صرف السكر الحر على البطاقة التموينية، بواقع 2 كجم على كل بطاقة تموينية.جاء ذلك من خلال قرار وزاري تم توزيعه على المديريات التموينية للبدالين التموينيين وفروع شركات الجملة.

 

تعرف على حجم إنتاج مصر من السكر 

وتنتج مصر سنويّا 2.8 مليون طن سكر، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر.

 

 

وقف صرف السكر الحر الإضافي للمواطنين على البطاقات التموينية

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت منشورًا دوريًا لمديرياتها في المحافظات، بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية بداية من سبتمبر 2024.

 

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