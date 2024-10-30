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مواطن يتبرع بعمل جزيرة وسطى بأحد شوارع الصف لمنع السير عكس الاتجاه (صور)

عمل الجزيرة الوسطى
عمل الجزيرة الوسطى
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في مبادرة إنسانية تستحق الثناء، قام وليد أبو ربيع، أحد أبناء مركز الصف، بمحافظة الجيزة بالتكفل بتمويل أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بمدينة الصف، وذلك امتدادًا لمسؤوليته الاجتماعية وحفاظًا على سلامة أهالي المنطقة.

يشمل المشروع تطوير الجزيرة الوسطى بداية من مستشفى الصف حتى الصف البلد، وذلك بهدف منع وقوع الحوادث التي تتكرر بسبب سير السيارات عكس الاتجاه، كما يهدف المشروع إلى تطوير الميدان وتجميله.

عقوبات المرور على مخالفة أحكام القانون

 

جدير بالذكر أن العقوبات التي فرضها قانون المرور جاءت مختلفة ومحددة لكل فعل على حسب جسامته، حيث عاقب ‏القانون مرتكبي الأفعال التالي ذكرها بغرامة تبدأ 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه وهي:‏
ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.‏
ـ الاعتداء على رجال المرور.‏
ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.‏
عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.‏
ـ السير بدون فرامل.‏

 

عقوبة السير عكس الاتجاه


كما وضع قانون المرور غرامات تصل إلى 5000 جنيه ولا تقل عن  1000 جنيه حال ارتكاب السائق ‏مخالفة السير عكس الاتجاه.‏


ووقع قانون المرور عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد ‏على 4000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية:‏
‏- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى.‏
‏- تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/ س (50 كيلومتر في الساعة).‏
‏- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر، بما يترتب عليه تعطيل حركة المرور أو تعويض ‏مستخدمي الطريق.‏
‏- تجاوز سرعة التشغيل المقررة لقيادة مركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة.‏
‏- مخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط أو دائرة سير.‏
‏- تعطيل حركة المرور على الطرق أو إعاقتها غرامات مالية على المخالفات المرورية.‏

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