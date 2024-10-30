تشانينج تاتوم ، كشفت مجلة PEOPLE، في تقرير جديد لها، عن انفصال الممثل تشانينج تاتوم عن خطيبته زوي كرافيتز، بعد علاقة استمرت 3 سنوات.

تفاصيل إلغاء خطبة تشانينج تاتوم وزوي كرافيتز

وأكدت مصادر متعددة لمجلة بيبول، أن الممثل تشانينج تاتوم، وزوي كرافيتز ألغيا خطوبتهما، فيما لم يستجب ممثلو النجمين لطلبات التعليق من المجلة.

يذكر أن الثنائي تعرفا علي بعض، بعد العمل معًا في أول فيلم من إخراج كرافيتز بعنوان Blink Twice، والذي شارك فيه تاتوم، وتمت خطوبتهما قبل عام، فيما استمرت علاقتهم العاطفية ٣ سنوات.