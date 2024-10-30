أنغام تحتفل بفوز الأهلي على العين الإماراتي

احتفلت الفنانة أنغام بفوز الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في بطولة الإنتركونتننتال.

وكتبت أنغام في تدوينة لها عبر حسابها على موقع X: بيب بيب أهلي.

الأهلي يفوز على العين الإماراتي

وفاز النادي الأهلي على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد ليتوج بطلا لبطولة القارات الثلاث وذلك خلال كأس إنتركونتنينتال على إستاد القاهرة.

ويواجه الأهلي الفائز بديربي الأمريكتين "باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية "ليبرتادورس" والمقرر لها يوم السبت 14 ديسمبر بالعاصمة القطرية الدوحة.



والفائز من تلك المباراة سيلاقي ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر أيضًا بالدوحة.

ويلعب الأهلي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال مع الفائز من مباراة بطلي أمريكا الجنوبية والشمالية في اللقاء الذي سيقام في الدوحة.