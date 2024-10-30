رفعت وعبد الباسط والفشني أبرزهم، خريطة التلاوات اليوم الأربعاء بإذاعة القرآن الكريم
تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الإسراء 30ق.
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ محمد عطية حسب وما تيسر من سورة الفرقان 30ق.
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وماتيسرمن سورة هود 15 ق.
51: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ عزت السيد راشد وما تيسر من سورة ص 15ق.
44: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبدالعزيز حربى وما تيسر من سورة آل عمران 30 ق.
57: 13 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ عواد على سليمان وماتيسر من سورة الواقعة 30ق.
37: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سورة يس 15ق
أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/ عبدالوهاب خلاف 5ق الساعة 15:51، ومصحف مجود للشيخ / كامل يوسف البهتيمى من سورة الحج 26ق
18:14 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ عبدالوارث عبدالعزيز الامام وما تيسر من سورة القصص 30 ق.
18:48 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة النساء 15 ق.
19:08 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة المائدة 15 ق.
19:33( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ الشحات محمد أنور وماتيسرمن سورتى التحريم والملك 30 ق.
20:18 (قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سور النبأ/ النازعات/ القدر/ النصر 30 ق.
15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وماتيسرمن سور الفتح/ القمر / الرحمن / البينة/ قريش 42 ق.
24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد الليثى وماتيسرمن سورة يوسف 44 ق.
01:34(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد غازى وماتيسرمن سورة غافر 15ق.
02:25(بعد منتصف الليل) للشيخ فتحى العطار وماتيسرمن سورة الرعد 15ق.
04:16(بعد منتصف الليل) للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسرمن سورالفجر/ البلد/ الشمس/ الضحى 30 ق.
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