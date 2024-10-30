اتحاد الكرة يهنئ الأهلي على فوزه بكأس نصف الدنيا

الأهلي، هنأ مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام النادي الأهلي، بعد فوزه على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في بطولة كأس إنتركونتيننتال، في اللقاء الذي جمعهما باستاد القاهرة مساء الثلاثاء.

ونشر اتحاد الكرة بيان التهنئة للنادي الأهلي وجماهيره ومجلس إدارته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وجاء نصه:

تهنئة اتحاد الكرة للنادي الأهلي

يهنىء الاتحاد المصري لكرة القدم النادي الأهلي، بمناسبة تتويجه بكأس "أفريقيا / آسيا / أوقيانوسيا" بعد الفوز على نادي العين الإماراتي بطل آسيا في منافسات إنتركونتينينتال للأندية، ومواصلة تشريف الكرة المصرية في المحافل العالمية

اتحاد الكرة يهنئ الأهلي بعد فوزه على العين الاماراتي، فيتو



الأهلي يفوز على العين الإماراتي

وفاز النادي الأهلي على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد ليتوج بطلًا لبطولة القارات الثلاث وذلك خلال كأس إنتركونتنينتال على إستاد القاهرة.

ويواجه الأهلي الفائز بديربي الأمريكتين "باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية "ليبرتادورس" والمقرر لها يوم السبت 14 ديسمبر بالعاصمة القطرية الدوحة.

والفائز من تلك المباراة سيلاقي ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر أيضًا بالدوحة.