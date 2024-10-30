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أشرف داري: سعيد بمشاركتي الأولى مع الأهلي

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

قال أشرف داري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فاز على العين ‏الإماراتي وتوج بكأس القارات الثلاث عن جدارة، بعدما قدم الفريق مباراة قوية اليوم، ‏ونجح في تحقيق فوز كبير بثلاثة أهداف دون رد في بطولة كأس إنتركونتيننتال.‏
 
وأضاف داري: الأهلي فريق كبير ببطولاته وجماهيره التي كانت حاضرة بقوة في إستاد ‏القاهرة لمساندة ودعم اللاعبين والاحتفال معنا بالفوز بكأس جديدة، والتأهل إلى نصف ‏نهائي كأس إنتركونتيننتال.‏
 
وعبر داري عن سعادته بالمشاركة الأولى له مع الأهلي هذا الموسم، بعدما شارك في ‏الشوط الثاني من مباراة العين، لافتًا إلى أن وجوده  أمر يسعده على المستوى ‏الشخصي ويدفعه لبذل المزيد من الجهد، للمشاركة مع الأهلي والتتويج بالمزيد من ‏البطولات.‏
 
وأكد مدافع الأهلي أنه فخور بدعم الجماهير ومساندتهم له منذ إعلان التعاقد معه، وأنه ‏يأمل في كتابة تاريخ مع الأهلي والفوز بجميع البطولات مع الفريق.‏

 

الأهلي بطل القارات الثلاث 

 وفاز النادي الأهلي على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد ليتوج بطلا لبطولة القارات الثلاث وذلك خلال دوى ربع نهائي كأس إنتركونتنينتال على إستاد القاهرة.

ويحصد الأهلي 2 مليون دولار مكافأة التأهل لـ نصف نهائي كأس إنتركونتنينتال وفقا للائحة البطول ومرشح للزيادة حال الفوز في المباريات المقبلة للبطولة.

ويلعب الأهلي في نصف نهائي كأس إنتركونتنينتال مع الفائز من مباراة بطلي أمريكا الجنوبية والشمالية في اللقاء الذي سيقام في الدوحة.

 

 

تشكيل الأهلي لمباراة العين الإماراتي 

 محمد الشناوى فى حراسة المرمى.

 خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله 

في الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور حسين الشحات 

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ووسام أبو علي.

 

تشكيل العين أمام الأهلي

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بندر الأحبابي، كاردوسو، كوامي أوتوي، ايريك جورجينتس.

خط الوسط: أليخاندرو كاكو، بارك يونج، يحيي نادر، محمد عباس.

خط الهجوم: ماتياس بالاسيوس، سفيان رحيمي.

ودخل الأهلي التاريخ من أوسع أبوابه بالفوز على العملاق الإماراتي والتأهل إلى قبل النهائي.

وتأهل الأهلي للمشاركة فى تلك النسخة من البطولة، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال إفريقيا، بينما يتواجد العين الإماراتى في نفس الدور، بعد أن فرض نفسه ملكًا على النسخة الأخيرة لدوري أبطال آسيا.

 

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