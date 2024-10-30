وسام أبو علي: اللعب في وجود جماهير الأهلي والاحتفال معهم بالتتويج شرف كبير

قال وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام ‏العين الإماراتي وحقق فوزًا مستحقًّا بثلاثة أهداف دون رد، وتوج بلقب بطل القارات الثلاث ‏والتأهل إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وأضاف مهاجم الأهلي: فرضنا سيطرتنا وأسلوب اللعب على العين الإماراتي من ‏البداية.

وتابع: تحدثنا قبل المباراة وكانت تعليمات الجهاز الفني واضحة بضرورة الضغط القوي، ‏وهو ما تم تنفيذه من البداية ونجح في تسجيل الهدف الأول في المباراة بعد خطأ دفاعي من ‏فريق العين.‏

وواصل أبو علي: كل الاحترام لفريق العين الإماراتي والفوز بثلاثة أهداف لا يقلل ‏منهم على الإطلاق، ولكن الأهلي كان الأكثر رغبة في الفوز للاحتفال مع جماهيره التي ‏احتشدت في مدرجات إستاد القاهرة لدعم اللاعبين.‏

واختتم وسام أبو علي تصريحاته بالتأكيد أن الحضور الجماهيري اليوم كان حافزًا قويًّا ‏للاعبين، وأنه شرف كبير له أن يلعب في وجودهم والاحتفال معهم بالتتويج بالبطولات.‏

الأهلي بطل القارات الثلاث

وفاز النادي الأهلي على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد ليتوج بطلا لبطولة القارات الثلاث وذلك خلال دوى ربع نهائي كأس إنتركونتنينتال على إستاد القاهرة.

ويحصد الأهلي 2 مليون دولار مكافأة التأهل لـ نصف نهائي كأس إنتركونتنينتال وفقا للائحة البطول ومرشح للزيادة حال الفوز في المباريات المقبلة للبطولة.

ويلعب الأهلي في نصف نهائي كأس إنتركونتنينتال مع الفائز من مباراة بطلي أمريكا الجنوبية والشمالية في اللقاء الذي سيقام في الدوحة.

تشكيل الأهلي لمباراة العين الإماراتي

محمد الشناوى فى حراسة المرمى.

خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله

في الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور حسين الشحات

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ووسام أبو علي.

تشكيل العين أمام الأهلي

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بندر الأحبابي، كاردوسو، كوامي أوتوي، ايريك جورجينتس.

خط الوسط: أليخاندرو كاكو، بارك يونج، يحيي نادر، محمد عباس.

خط الهجوم: ماتياس بالاسيوس، سفيان رحيمي.

ودخل الأهلي التاريخ من أوسع أبوابه بالفوز على العملاق الإماراتي والتأهل إلى قبل النهائي.

وتأهل الأهلي للمشاركة فى تلك النسخة من البطولة، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال إفريقيا، بينما يتواجد العين الإماراتى في نفس الدور، بعد أن فرض نفسه ملكًا على النسخة الأخيرة لدوري أبطال آسيا.