الأربعاء 30 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة طالب بسلاح أبيض في مشاجرة بسبب أولوية المرور بالطريق بسوهاج

مشاجرة بالأسلحة البيضاء
مشاجرة بالأسلحة البيضاء ببندر طهطا فى سوهاج

أصيب طالب بجرح طعني أسفل البطن في مشاجرة بين قائدي دراجتين بخاريتين بسبب أولوية المرور بمدينة طهطا مشاجرة، وتم نقله إلى مستشفى طهطا العام لتلقى العلاج.

تلقى اللواء صبري عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من المقدم ابراهيم جاد مأمور قسم شرطة طهطا، بورود إشارة من المستشفى العام، بوصول “عمر ي م ع”، 16 عامًا -  طالب - إلى مستشفى طهطا العام مصابًا "جرح طعني أسفل البطن من الناحية اليسري" ومقيم بقسم طهطا.

وعلى الفور انتقل اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج برفقة العميد رأفت رشوان رئيس بحث الشمال حيث اتهم المصاب  “محمد ا م ا”،  25 عامًا - عامل، “ علاء ع ا س”، 24 عامًا -  عامل، مقيمان دائرة القسم بالتعدي عليه بالسب والضرب بسلاح أبيض كان بحوزة الأول إثر مشادة كلامية بينهم بسبب خلاف علي أولوية المرور بالطريق دائرة القسم حال استقلاله دراجة بخارية والطرف الثاني دراجة بخارية.

  
القوة الأمنية تتمكن من ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم 

وتمكنت القوة الأمنية برئاسة الرائد أحمد البريري رئيس مباحث القسم ومعاونيه الرائد عبدالرحيم السمان والنقيب أحمد أبو حسوب والنقيب هيثم عبد الحميد من ضبط المتهمان وبحوزة الأول الأداه المستخدمه  "مطواة" وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة لذات السبب حيث تحرر المحضر اللازم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اصابة طالب اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج المستشفي العام أولوية المرور بمديرية امن سوهاج دراجة بخارية قسم شرطة طهطا

الأكثر قراءة

وفاة الفنان مصطفى فهمي، ما المرض الذي تسبب في وفاته وأهم أعراضه

الكرتونة وصلت 114 جنيهًا، انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الأربعاء

حسين فهمي يغادر مهرجان الجونة لتشييع جثمان شقيقه مصطفى

أخبار مصر: وفاة الفنان مصطفى فهمي، إحصائية صادمة عن عدد المصريين العاملين بالكويت، تفاصيل كارثة المدفن الصحي بالخانكة

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

سر غياب حسن يوسف عن المشاركة في الأعمال الفنية بالسنوات الأخيرة (فيديوجراف)

مصر تستعين بالإمارات في مشروعات تطوير المنظومة التعليمية

راح زمن الشقاوة، رحيل مصطفى فهمي يبكي الشارع المصري

منوعات

المزيد

حريق ضخم في شركة تصنع غواصات نووية ببريطانيا (فيديو)

تقدر بالمليارات، كلب يرث ثروة رجل أعمال هندي بعد وفاته (صور)

رقم مش هين، إحصائية رسمية تكشف عدد المصريين بسوق العمل في الكويت

تحقيقات في تركيا بسبب موت كلب صغير بطريقة غريبة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 29-10-2024 في السوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

سر غياب حسن يوسف عن المشاركة في الأعمال الفنية بالسنوات الأخيرة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو شكل الشيطان وعلاقته بشجرة الزقوم؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 30-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 30-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads