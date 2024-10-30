إصابة طالب بسلاح أبيض في مشاجرة بسبب أولوية المرور بالطريق بسوهاج

أصيب طالب بجرح طعني أسفل البطن في مشاجرة بين قائدي دراجتين بخاريتين بسبب أولوية المرور بمدينة طهطا مشاجرة، وتم نقله إلى مستشفى طهطا العام لتلقى العلاج.



تلقى اللواء صبري عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من المقدم ابراهيم جاد مأمور قسم شرطة طهطا، بورود إشارة من المستشفى العام، بوصول “عمر ي م ع”، 16 عامًا - طالب - إلى مستشفى طهطا العام مصابًا "جرح طعني أسفل البطن من الناحية اليسري" ومقيم بقسم طهطا.

وعلى الفور انتقل اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج برفقة العميد رأفت رشوان رئيس بحث الشمال حيث اتهم المصاب “محمد ا م ا”، 25 عامًا - عامل، “ علاء ع ا س”، 24 عامًا - عامل، مقيمان دائرة القسم بالتعدي عليه بالسب والضرب بسلاح أبيض كان بحوزة الأول إثر مشادة كلامية بينهم بسبب خلاف علي أولوية المرور بالطريق دائرة القسم حال استقلاله دراجة بخارية والطرف الثاني دراجة بخارية.



القوة الأمنية تتمكن من ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم

وتمكنت القوة الأمنية برئاسة الرائد أحمد البريري رئيس مباحث القسم ومعاونيه الرائد عبدالرحيم السمان والنقيب أحمد أبو حسوب والنقيب هيثم عبد الحميد من ضبط المتهمان وبحوزة الأول الأداه المستخدمه "مطواة" وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة لذات السبب حيث تحرر المحضر اللازم.