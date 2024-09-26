بسبب خلافات الجيرة، إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بالأقصر

شهد مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر مشاجرة دامية بالأسلحة النارية بين عائلتين من قبيلة واحدة إثر تجدد خلافات الجيرة فيما بينهما.

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تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة طيبة شمال محافظة الأقصر من الأهالي بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية الزينية قبلي، بدائرة المركز وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز طيبة إلى محل البلاغ.

وتبين إصابة الطرف الأول «ح.س.أ» 47 عاما عامل مصاب برش خرطوش بالوجه، وشقيقته «م. س.أ» 48 عاما ربة منزل مصابة برش خرطوش بالوجه من الجهة اليمني، وشقيقته الثانية «ج.س.أ» 65 عاما ربة منزل مصابة برش خرطوش بالوجه والصدر.

وتم إلقاء القبض على الطرف الثاني، المدعو «ع.أ.ع» 55 عاما سائق وبحوزته سلاح ناری فرد خرطوش، طلقة، والثاني «ع.ب.ا» 22 عاما عامل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة، والثالث المدعو «م.ا.م» 32 عامل وهم بدون إصابات، والطرفان مقيمان بذات الناحية.

ودلت التحريات بأن حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة، حيث قام خلالها الأول والثاني من الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية تجاه الطرف الأول من أسلحة نارية كانت بحوزتهما وإحداث ما بهم من إصابات، وذلك بسبب خلافات سابقة حول الجيرة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طيبة، من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، كما تم ضبط الأسلحة النارية المستخدمة في الواقعة عبارة عن 2 فرد خرطوش محلى الصنع عيار "12مم، و2 طلقة من ذات العيار بإرشاد المتهمان.

تم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض علي النيابة العامة على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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