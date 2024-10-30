الأربعاء 30 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف بمحافظة القاهرة

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن وظائف قيادية بمحافظة القاهرة.

 

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الوظائف المطلوبة مدير عام الادارة العامة لإدارة وتنمية المواهب.
مدير عام الادارة العامة للتطوير المؤسسي وسكرتير حي ومدير عام الادارة العامة لمنطقة إسكان. ومدير عام الادارة العامة للتخطيط الإستراتيجي والسياسات.

 

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن الأوراق المطلوبة أصـــــل + 2 نسخــــة لكل من بيــــــــان الحالة الوظيفية، الانجازات، مقترحـــات التطويـــر للوظيفــــــة المتــــقدم لها طبقا لما ورد بالقرار رقم 95 لسنة 2017 ورقي وعلي D. C، القدرات العلمـــيـة والعمـــــلية له، المعرفة بعلوم الـحاسب الألى واللـــغة الانجليزية، عدد (6) صور شخصية

 

تقدم الطلبات في الإدارة المـــركزية للموارد البشرية بمحافظة القاهرة بعــــابدين الأمانة الفنيـــة باللجنة الدائمة للوظائف القيادية واخر موعد للتقديم يوم 28 نوفمبر المقبل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاداره العامة للتخطيط الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اللجنة الدائمة للوظائف القيادية محافظة القاهرة وظائف قيادية بمحافظة القاهرة وظائف قيادية

مواد متعلقة

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

التنظيم والإدارة ينتهي من دراسة 34967 استفسارا وشكوى خلال سبتمبر

"التنظيم والإدارة" يعلن الانتهاء من ترقيات الموظفين في 25 جهة حكومية

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف شاغرة بالمجلس الوطني للاعتماد

الأكثر قراءة

وفاة الفنان مصطفى فهمي، ما المرض الذي تسبب في وفاته وأهم أعراضه

الكرتونة وصلت 114 جنيهًا، انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الأربعاء

حسين فهمي يغادر مهرجان الجونة لتشييع جثمان شقيقه مصطفى

أخبار مصر: وفاة الفنان مصطفى فهمي، إحصائية صادمة عن عدد المصريين العاملين بالكويت، تفاصيل كارثة المدفن الصحي بالخانكة

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

سر غياب حسن يوسف عن المشاركة في الأعمال الفنية بالسنوات الأخيرة (فيديوجراف)

مصر تستعين بالإمارات في مشروعات تطوير المنظومة التعليمية

راح زمن الشقاوة، رحيل مصطفى فهمي يبكي الشارع المصري

منوعات

المزيد

حريق ضخم في شركة تصنع غواصات نووية ببريطانيا (فيديو)

تقدر بالمليارات، كلب يرث ثروة رجل أعمال هندي بعد وفاته (صور)

رقم مش هين، إحصائية رسمية تكشف عدد المصريين بسوق العمل في الكويت

تحقيقات في تركيا بسبب موت كلب صغير بطريقة غريبة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 29-10-2024 في السوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

سر غياب حسن يوسف عن المشاركة في الأعمال الفنية بالسنوات الأخيرة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو شكل الشيطان وعلاقته بشجرة الزقوم؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 30-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 30-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads