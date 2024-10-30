التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف بمحافظة القاهرة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن وظائف قيادية بمحافظة القاهرة.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الوظائف المطلوبة مدير عام الادارة العامة لإدارة وتنمية المواهب.

مدير عام الادارة العامة للتطوير المؤسسي وسكرتير حي ومدير عام الادارة العامة لمنطقة إسكان. ومدير عام الادارة العامة للتخطيط الإستراتيجي والسياسات.

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن الأوراق المطلوبة أصـــــل + 2 نسخــــة لكل من بيــــــــان الحالة الوظيفية، الانجازات، مقترحـــات التطويـــر للوظيفــــــة المتــــقدم لها طبقا لما ورد بالقرار رقم 95 لسنة 2017 ورقي وعلي D. C، القدرات العلمـــيـة والعمـــــلية له، المعرفة بعلوم الـحاسب الألى واللـــغة الانجليزية، عدد (6) صور شخصية

تقدم الطلبات في الإدارة المـــركزية للموارد البشرية بمحافظة القاهرة بعــــابدين الأمانة الفنيـــة باللجنة الدائمة للوظائف القيادية واخر موعد للتقديم يوم 28 نوفمبر المقبل.