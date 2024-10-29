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إتاحة الاستعلام عن نتيجة المقابلة الشفهية للمتقدمين في 3 مسابقات تابعة لوزارة النقل

موقع بوابة الوظائف
موقع بوابة الوظائف الحكومية، فيتو

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الاستعلام عن نتيجة المقابلة الشفهية للمتقدمين في ٣ مسابقات لشغل وظائف في 3 جهات تابعة لوزارة النقل، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

ومن المقرر أن يقوم الجهاز بإتاحة التظلم من النتيجة بدءًا من الغد الموافق ٣٠ أكتوبر ولمدة أسبوعين.
والمسابقات التي قام الجهاز بإتاحة نتيجة المقابلة الشفوية للمتقدمين فيها هي:

- مسابقة لشغل وظائف "مهندس بناء سفن ثالث" و"إخصائي حاسبات آلية" ثالث بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وذلك بالهيئة العامة للنقل النهري وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

- مسابقة لشغل وظائف "محام بالدرجة المالية الثالثة" بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقانون رقم (47) لسنة 1973 الصادر بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.

- مسابقة لتعيين 96 مهندسا بالهيئة القومية للأنفاق في عدة تخصصات، و5 في وظيفة أخصائي شئون مالية، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

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