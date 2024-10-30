إمام عاشور: الأهلي يبحث ‏دائما عن الفوز ودعم الجماهير يسعدني على المستوى الشخصي

قال إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن جماهير النادي تستحق دائمًا ‏الاحتفال بالبطولات، لافتًا إلى أن وجودهم في مدرجات استاد القاهرة كان داعمًا كبيرًا ‏وحافزًا قويًّا لجميع اللاعبين لتحقيق الفوز على العين الإماراتي والتتويج بكأس بطل ‏القارات الثلاث، والتأهل إلى نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال.‏

وأضاف عاشور: واجهنا فريقًا كبيرًا وهو العين الإماراتي بطل آسيا، لكن الأهلي يبحث ‏دائمًا عن الفوز في كل مباراة مع احترام كافة منافسيه.‏

وأشار لاعب الأهلي إلى أن دعم الجماهير أمر يسعده على المستوى الشخصي، وأنه يأمل في ‏التتويج بجميع البطولات والاحتفال معهم بالمزيد من الألقاب هذا الموسم.‏

واختتم إمام عاشور تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يحتفل اليوم وابتداء من غد يبدأ ‏صفحة بطولة الدوري الممتاز، كما هي عادة الفريق عقب التتويج بكل بطولة.‏

الأهلي بطل القارات الثلاث

وفاز النادي الأهلي على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد ليتوج بطلا لبطولة القارات الثلاث وذلك خلال دوى ربع نهائي كأس إنتركونتنينتال على إستاد القاهرة.

ويحصد الأهلي 2 مليون دولار مكافأة التأهل لـ نصف نهائي كأس إنتركونتنينتال وفقا للائحة البطول ومرشح للزيادة حال الفوز في المباريات المقبلة للبطولة.

ويلعب الأهلي في نصف نهائي كأس إنتركونتنينتال مع الفائز من مباراة بطلي أمريكا الجنوبية والشمالية في اللقاء الذي سيقام في الدوحة.

تشكيل الأهلي لمباراة العين الإماراتي

محمد الشناوى فى حراسة المرمى.

خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله

في الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور حسين الشحات

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ووسام أبو علي.

تشكيل العين أمام الأهلي

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بندر الأحبابي، كاردوسو، كوامي أوتوي، ايريك جورجينتس.

خط الوسط: أليخاندرو كاكو، بارك يونج، يحيي نادر، محمد عباس.

خط الهجوم: ماتياس بالاسيوس، سفيان رحيمي.

ودخل الأهلي التاريخ من أوسع أبوابه بالفوز على العملاق الإماراتي والتأهل إلى قبل النهائي.

وتأهل الأهلي للمشاركة فى تلك النسخة من البطولة، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال إفريقيا، بينما يتواجد العين الإماراتى في نفس الدور، بعد أن فرض نفسه ملكًا على النسخة الأخيرة لدوري أبطال آسيا.