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رياضة

كولر يشيد بطاهر ويكشف سبب تأخر الدفع بـ أشرف داري ويوسف أيمن

مارسيل كولر، فيتو
مارسيل كولر، فيتو

الأهلي، قال السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي أن طاهر محمد طاهر موجود معانا في الفريق منذ موسمين وإن بدايته مع الفريق ممتازة، ولكنه للأسف تعرض للإصابة وعاد منها لكنه احتاج بعض الوقت حتى يستعيد مستواه المعروف، وخلال هذه الفترة شارك لاعب بديل له وأدى بشكل جيد وكنت أتمنى عودته لمستواه لأنه يمتلك جودة عالية.

طاهر محمد طاهر، فيتو
طاهر محمد طاهر، فيتو

وتابع كولر في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الأهلي والعين الإماراتي، أن الأداء الرائع الذي قدمه طاهر محمد طاهر أمام سيراميكا كليوباترا في السوبر منحه ثقة كبيرة والمباريات الأخيرة أكدت أنه يحتاج فقط إلى الهدوء ويبتعد عن كلام الميديا حتى يعود لمستواه المعتاد.

ياسر ابرهيم، فيتو
ياسر إبراهيم، فيتو

موقف يوضح سبب تأخر الدفع بداري ويوسف أيمن

وتابع كولر: ياسر ابراهيم موقفه ليس مختلف عن طاهر كثيرًا لأنه تعرض لاصابه وكنت اخوض المباريات برامي ربيعة ومنعم وشاهدت إصرار ياسر واجتهاده للعودة لمستواه، ورأيت كيف يكون حزينا عندما يجلس علي الدكة وهذا أمر طبيعي للاعب الكرة.. نعم لدينا أشرف داري ويوسف ايمن والاول لم نريد التحميل عليه بسبب اصابته في الكاحل والآخر تعرض لإصابة بارتجاج في المخ لذلك دفعت بياسر وهو قدم اداء جيد للغاية ونحن سعداء بالأداء الذي يقدمه.

 

الأهلي يفوز على العين الإماراتي

وفاز النادي الأهلي على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد ليتوج بطلًا لبطولة القارات الثلاث وذلك خلال كأس إنتركونتنينتال على إستاد القاهرة.

ويواجه الأهلي  الفائز بديربي الأمريكتين "باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية "ليبرتادورس" والمقرر لها  يوم السبت 14 ديسمبر بالعاصمة القطرية الدوحة.
والفائز من تلك المباراة سيلاقي ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر أيضًا بالدوحة. 

 

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