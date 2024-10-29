الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يهزم العين بثلاثية في كأس إنتركونتنينتال.. العفو عن ثلاثي الزمالك في الإمارات.. وسون الأفضل في آسيا

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها:

الأهلي يهزم العين الإماراتي

فاز النادي الأهلي على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد ليتوج بطلا لبطولة القارات الثلاث وذلك خلال كأس إنتركونتنينتال على إستاد القاهرة.

ويلعب الأهلي في نصف نهائي كأس إنتركونتنينتال مع الفائز من مباراة بطلي أمريكا الجنوبية والشمالية في اللقاء الذي سيقام في الدوحة.

واستغل وسام أبو علي خطأ مدافع العين يحيى نادر ليسجل الهدف الأول بالدقيقة 31.

ثم سجل إمام عاشور الهدف الثاني للنادي الأهلي في شباك العين الإماراتي بالدقيقة 57.

وسجل محمد مجدي أفشة الهدف الثالث للأهلي في مرمى العين الإماراتي بالدقيقة 92 من علامة الجزاء.

محمد بن زايد يصدر عفوا عن ثلاثي الزمالك

أصدر رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد، عفوا عن ثلاثي فريق الزمالك المتهمين في أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز في أبو ظبي انطلاقًا من العلاقات الأخوية التي تجمع بين الإمارات ومصر. 
 

انتهاء أزمة ثلاثي الزمالك في الإمارات وعودتهم خلال ساعات

أعلن محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، نجاح التنسيق والتواصل الذي جرى بين السلطات والمؤسسات المصرية ونظيرتها الإماراتية في إنهاء أزمة ثلاثي نادي الزمالك المحتجزين بدولة الإمارات.

وأضافت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي أنه من المنتظر أن يتم خلال الساعات المقبلة الإعلان عن الانتهاء الكامل للأزمة وعودة اللاعبين وذلك في إطار الاحترام الكامل للأطر القانونية وارتكازا على العلاقات التاريخية التي تربط الدولتين الشقيقتين مصر والإمارات.

وأصدرت محكمة أبوظبي الابتدائية، حكمًا ضد ثلاثي نادي الزمالك؛ مصطفى شلبى ونبيل عماد دونجا لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، وعبد الواحد السيد مدير الكرة، على خلفية الأزمة التي شهدتها مباراة بيراميدز، والتي أقيمت يوم 20 أكتوبر الجاري، قبل نهائى بطولة السوبر المصري التي أقيمت بأبوظبي، بالتعدى على أحد أفراد الأمن خلال المباراة.

سون الأفضل في آسيا

توج الكوري الجنوبي، سون هيونج مين، لاعب نادي توتنهام الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب آسيوي خارج القارة، في حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وتفوق سون هيونج مين، على الأردني موسى التعمري والإيراني مهدي طارمي.

 

مكافأة ضخمة للنادي الأهلي

حصد الأهلي 2 مليون دولار مكافأة التأهل لـ نصف نهائي كأس إنتركونتنينتال وفقا للائحة البطولة ومرشح للزيادة حال الفوز في المباريات المقبلة للبطولة.

ويلعب الأهلي في نصف نهائي كأس إنتركونتنينتال مع الفائز من مباراة بطلي أمريكا الجنوبية والشمالية في اللقاء الذي سيقام في الدوحة.

 

أحمد سليمان يحضر مران الزمالك

حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على فريق الكرة، على التواجد في مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتواجد عضو مجلس إدارة النادي لمؤازرة الفريق في التدريبات قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها الجمعة، الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.
 

عودة شيكابالا لتدريبات الزمالك

 وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجًا تدريبيًا لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

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